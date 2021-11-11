تراند اليوم : دراسة : 6 علاجات منزلية للعطس

وكالات - الخليج 365

توصلت دراسة أن جميع أعضاء الجسم تتوقف عند العطس، ومن الأسباب التي تؤدي إلى العطاس هي دخول جسم غريب إلى الأنف كالغبار، وأيضا عند حلول فصل الربيع ويكثر الغبار في الجو مما يسبب حساسية كبيرة لبعض الأشخاص تعبر عن نفسها عن طريق العطس.

وفي هذا الإطار قدم موقع “بولد سكاي” الهندي عددا من الأطعمة المنزلية التي يمكنها تخليص الإنسان من عطس الصباح الباكر وهي:

1-الشاي ببذور الشمر: تمثل علاجا ناجعا للعطس.

2-الفلفل الأسود: يساهم الأثر الحراق للفلفل في التخلص من الكحة الصباحية والعطس.

3- الزنجبيل: يحتوي هذا المشروب علي ما يمكن أن يزيل هذا الأثر الذي يسبب العطس، كما يمكن مضغ حبيبات الزنجبيل الخام لتحدث الأثر نفسه.

4- شاي الكاموميل: له أثر مضاد للالتهاب، كما أن له أثر يساعد علي التخلص من الكحة والعطس.

5- الثوم: مضغ فص ثوم من الأشياء التي يمكن أن تمنع العطس لما له من فوائد جمه.

6- العسل والليمون: هذا الخليط له أثر كبير في علاج البرد، كما يقضي على الكحة والعطس.