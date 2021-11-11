تراند اليوم : فيديو بيبي بوشهري الفاضح

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو بيبي بوشهري الفاضح، والذي أظهر بيبي بوشهري في أوضاع جنسية مخلة في الكويت ، ففي أولى مقاطع الفيديو الخاصة بالمذكور بيبي بوشهري ظهر الاخير وهو بوضع مخل بالحياء.

وتصدر " فيديو بيبي بوشهري" المخل التريند في الكويت، ومواقع التواصل الإجتماعي في الكويت منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

وانتشرت اخبار صادمة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية مفادها القبض على مشهورة كويتية معروفة باسم "بيبي بوشهري" بعد تداول فيديو مخــ ل للآداب لها.