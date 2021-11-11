تراند اليوم : عثمان الحلقة 70 .. المؤسس عثمان الحلقة 70 كاملة مترجمة للعربية HD

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حلقة مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 70 مترجمة للعربية وغير مدبلجة عقب عرض الحلقة 70 من المؤسس عثمان على قناة ATV التركية ونقلها على منصة النور بلاي، والتي شهدت أحداث مثيرة ومعركة كبرى بين الكاي والصليبين.

ووفق رواية مسلسل عثمان فإن الغازي عثمان رأى القمر يصعد من صدر والد زوجته إلى السماء، وبعد أن صار القمر بدراً نزل في صدر عثمان. ثمّ خرجت من صُلبِهِ شجرةٌ نمت في الحال وحاز ظلّها الكون كلّه، وكانت الجبال الكبرى تحت ظلّها، وكذلك خرج النيل ودجلة والفرات ونهر الدانوب من جذعها، وتحوّل ورق هذه الشجرة في الحال إلى سيوف يحوِّلها الريح نحو القسطنطينيّة.

وتاريخياً بدأ عثمان في التوسُّع غرباً، باتجاه البيزنطيين. وألزم نفسه من البداية بعدم الدخول في صراعات مع الإمارات التركية والتركمانية الإسلامية الأخرى في الأناضول، ابتعاداً عن الحرب مع المسلمين، وتوجهاً بالغزو نحو الغرب، نحو بيزنطة.

وما إن استقرّ الأمر لعثمان ونظّم دولته داخلياً وأمّن حدوده خارجياً حتّى أرسل لكلّ أمراء الأناضول من الروم يخيّرهم بين ثلاثة أشياء: الإسلام أو الجزية أو الحرب. قَبِلَ بعضهم بالجزية، ودخل بعضهم في الإسلام مثل الأمير ميخائيل كوسة الذي أصبح لاحقاً صديقاً مقرباً لعثمان، وأصبحت عائلته تعرف في الدولة العثمانية باسم "ميخائيل أوغلو".

وبقيادة ابنه الشاب أورخان استطاع أن يفرض سلطانه الكامل على العديد من هذه الإمارات الروميّة، وحاز على مدينتي أزميد إزنيك المهمتين. غير أنّ هذه المدن والإمارات التي ضمّها لسلطانه لم تثنه عن المدينة الأعظم والأكبر التي أراد حيازتها: بورصة.

ويواصل مسلسل عثمان الحلقة 70 تفاصيل أحداث فترة حياة الغازي عثمان وصراع عثمان مع الخونة والجواسيس والصليبين والمغول، يواصل عثمان في الحلقة 70 من مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث صراعه مع الصليبين بعدما تخلص بشكل مؤقت من المغول ،وتبدأ رحلته بالدفاع عن القبائل الترحكية والتركمان.

قصة مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي عثمان بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين مؤسس الدولة العثمانية احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الثالث من المسلسل العام الجاري ولايزال الموسم الثالث يعرض علي قناة ATV التركية بطولة هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونميز.

وتترجم حلقات مسلسل عثمان إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة عثمان إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

حيث بدأت قناة ATV التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة عثمان الجزء الثالث ونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع الخليج 365 نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب

ترك سات 11032 8300 عمودي 5/6

يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور بلاي العربي يوقع عقد شراكة مع قناة ATV التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة ATV التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور بلاي العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور بلاي.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الثالث

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب

دعوة 10727 27500 أفقي

وطن 11012 27500 أفقي