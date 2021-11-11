تراند اليوم : قيامة عثمان الحلقه 70 HD المؤسس عثمان الحلقة 70 مدبلجة للعربية facebook النور بلاي

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 70 مترجم FULL HD 720p موقع النور بلاي الموسم 3 الثالث الحلقة 70 السبعون Osman 70. Bölüm مترجم قيامة عثمان الحلقة 70 مترجم من الجزء 3 يحكي عن قبيلة قايي، وبث موقع النور بلاي حلقات مسلسل قيامة عثمان الحلقة 70 الموسم الثالث كل يوم أربعاء الساعة الثامنة مساءاً، ويواصل مسلسل عثمان الحلقة 70 تفاصيل أحداث فترة حياة الغازي عثمان وصراع عثمان مع الخونة والجواسيس والصليبين والمغول، يواصل عثمان في الحلقة 70 من مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث صراعه مع الصليبين بعدما تخلص بشكل مؤقت من المغول ،وتبدأ رحلته بالدفاع عن القبائل الترحكية والتركمان.

قصة مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي عثمان بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين مؤسس الدولة العثمانية احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الثالث من المسلسل العام الجاري ولايزال الموسم الثالث يعرض علي قناة ATV التركية بطولة هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونميز.

وتترجم حلقات مسلسل عثمان إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة عثمان إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

حيث بدأت قناة ATV التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة عثمان الجزء الثالث ونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع الخليج 365 نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب

ترك سات 11032 8300 عمودي 5/6

يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور بلاي العربي يوقع عقد شراكة مع قناة ATV التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة ATV التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور بلاي العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور بلاي.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الثالث

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب

دعوة 10727 27500 أفقي

وطن 11012 27500 أفقي