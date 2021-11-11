تراند اليوم : نتائج مفاضلة الموازي 2022 .. الحدود الدنيا لمفاضلة التعليم الموازي 2022

ننشر لكم رابط نتائج مفاضلة الموازي 2022 المفاضلة الثانية للعلمي والحدود الدنيا لمفاضلة التعليم الموازي ومفاضلة منح الجامعات الخاصة للأعوام 2021-2022 في الجمهورية العربية السورية.

أعلنت وزارة التربية السورية اليوم الأربعاء نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 وعن مفاضلة الموازي 2021-2022 وقبول أبناء المعلمين في معاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والموسيقية.

وقالت الوزارة إنه بإمكان الطلاب تحميل نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 أسماء أبناء المعلمين في معهدي (التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية ـ التربية الموسيقية) في كل من محافظة (دمشق ودرعا وحماة) بموجب مفاضلة أبناء المعلمين وحسب تسلسل درجاتهم في الفحص الفني والأسس الواردة في تعليمات القيد والقبول للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022م وضمن الحصة المحددة لهم وهي 10 % زيادة على الطاقة الاستيعابية .