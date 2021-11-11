تراند اليوم : مسلسل عثمان الحلقة 70 مترجمة للعربية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 70 مترجمة مسلسل قيامه عثمان الحلقه 70 عثمان ٧٠ عثمان الحلقه 70 مسلسل عثمان 70 المؤسس عثمان 70 مسلسل عثمان الحلقه 70 عثمان الحلقة 70 مسلسل عثمان الحلقة 70 قيامة عثمان 70 مترجمة تواصل قناة ATV التركية عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث والتي بدأت بنجاح عثمان ومحاربيه بأخذ البابا غريغور من قبضة الصليبين والكتلانيون، وظهور حكام قلاع جدد يعادون الغازي عثمان وهم كوسيس ودوغاتوس ونيكولار والامبراطور، فيما ظهرت في الأحداث شخصية المقاتل توروغوت ألب سيد التركمان وشجاعته في التصدي للتمدد الفرنجي، ووقوعه بالأسر وتحرير عثمان له ليكون فيما بعد ظلاً له ورجله الأقوى.

وتتابعت الاحداث مع اكتشاف عثمان أن البابا غريغور يحفي سراً هاماً وهو جزء من الصليب الذي صلب عليه عيسى ابن مريم، ويتمكن عثمان من أخذه واقناع البابا بالأمان ليكون فيما بعد وسيلة لتقوية عثمان وجعل المستضعفين الصليبين تحت رايته مما يساعده على فتح قلاع جديدة.

وعلى صعيد زوجات عثمان تظهر الخلافات القوية بين زوجاته على سيادة القبيلة لكنها سريعاً ما تنتهي مع إصابة بالاه وهي في طريقها لنقل النسيج والسجاد وتكون قد اصيبت في بطنها وهي حامل مما يعرض حياتها للخطر، لكنها تنجو ويتم علاجها بالقبيلة، ويقوم تورغوت ألب بالثأر لها.

وفي هذه الفترة تنشط قبيلة الكاي في بيع النسيج والسجاد للقلاع الصليبية والقبائل التركية المجاورة ويتمتع بجودته وتشرف على عمليات الانتاج زوجات عثمان.

كما تسلط الاحداث الضوء على الكتالانيون ودورهم في النهب والسرقة للقوافل التركية وقتل الضعفاء ومحاولة النيل من الاسلام والمسلمين.

إلى ذلك تعرض أحداث قيامة عثمان العديد من قصص الحب والرومانسية كقصة حب ماري وتورغوت. والصراعات مع الخونة والجواسيس مثل بهادير قائد مقاتلي أبناء أومور الذي يكون جاسوساً لكوسيس.

ويعرض قيامة عثمان أسبوعياً كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية الساعة الثامنة مساءاً فيما يترجم الحلقة للغة العربية موقع النور بلاي، كما تعرض قنوات الفجر واليرموك ووطن القطرية مسلسل عثمان يومي الخميس والجمعة ظهراً ومساءاً مترجم للعربية.

الجدير بالذكر أن مسلسل عثمان يحكي عن الغازي عثمان مؤسس الدولة العثمانية وصراعه مع المغول والصليبين والخونة والجواسيس ومراحل تأسيس الدولة العثمانية التي حكمت نصف العالم لفترة طويلة من الزمن، ودور قبيلة الكاي ومقاتلي عثمان بفتح العديد من القلاع والبلدان الصليبية ونشر الاسلام فيها.