تراند اليوم : نتائج الفرض الالكتروني 2021 ,,,, نتائج الفرض الالكتروني الاستدراكي للمراسلة 2021

نتائج الفرض الالكتروني 2021 موجودة هنا الدورة الاستدراكية لجميع التلاميذ متوفرة حصريا وفقط على موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر, اذ سيعلن عن نتائج الفرض الالكتروني الاستدراكي 2021 ،كما سيتم الإعلان عن نتائج الفرض الالكتروني 2021 بالمراسلة والنقاط بجميع المؤسسات التعليمية خلال الساعات القادمة.

فقد أكد مصدر مطلع بوزارة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد أن نتائج امتحان المستوى "المراسلة " للعام 2021 سيتم الاعلان عنها رسميا مع اواخر شهر جوان .

حيث يتم نتائج إمتحان إثبات المستوى دورة ماي 2021 تدريجيا عبر الموقع ، لجميع المتقدمين لامتحان المراسلة "اثبات المستوى" .

كما وظهرت نتائج امتحان المراسلة في عدد من المراكز وهي : " ادرار ..الاغواط..بسكرة..تلمسان..تيزي وزو..سطيف..سعيدة..قسنطينة..عين الدفلي " .

رابط اعلان نتائج المراسلة من خلال ( الرابط التالي ) ، حيث يمكن لأي مترشح ومترشحة الدخول على البوابة الإلكترونية بكل سهولة من خلال الضغط على الرابط السابق، من ثم يقوم بكتابة البيانات المطلوبة منه بالخانات من ثم يقوم بالبحث عن النتيجة بكل سهولة فور نشرها .

من اجل الحصول على نتائج امتحان المستوى المراسلة في جمهورية الجزائر الشعبية، فقط يقوم الطالب الباحث بالولوج على موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد onefd على شبكة الأنترنت، ومن خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية onefd.edu.dz يمكنكم تنزيل جميع كشوفات الناجحين في نتائج المراسلة 2019 بالجزائر