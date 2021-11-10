الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي سلبت هاتف معجبها – فيديو

أحيت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي حفلًا غنائيًا في مصر حضره جمهورها المصري والعربي المتواجد هناك.

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قدّمت باقة من أجمل اغانيها القديمة والجديدة، وارتدت فستانًا أخضر مفتوحًا حتى اعلى الفخذ يتناسب مع قرارات نقيب الفنانين هاني_شاكر الذي منع التعرّي والجرأة على المسارح اضافة إلى اجبار المغني أو المغنية على غناء ال Live ومنع الاغاني المسجّلة او ال Playback في الحفلات والمهرجانات.

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تفاعل جمهورها معها ومع أنوثتها، ولا تزال حتى الان تعتني بجمالها ورشاقة جسدها لأنها تعرف أن المشاهد العربي يحب الجمال ولا يقبل لإهمال النجمة لشكلها.

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خلال تواجدها على المسرح سلبت هيفا بطريقة فيها خفة دم هاتف المعجب وصوّرته من هاتفه كما صوّرت السلفي معه.