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الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي سلبت هاتف معجبها – فيديو

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

أحيت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي حفلًا غنائيًا في مصر حضره جمهورها المصري والعربي المتواجد هناك.

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قدّمت باقة من أجمل اغانيها القديمة والجديدة، وارتدت فستانًا أخضر مفتوحًا حتى اعلى الفخذ يتناسب مع قرارات نقيب الفنانين هاني_شاكر الذي منع التعرّي والجرأة على المسارح اضافة إلى اجبار المغني أو المغنية على غناء ال Live ومنع الاغاني المسجّلة او ال Playback في الحفلات والمهرجانات.

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تفاعل جمهورها معها ومع أنوثتها، ولا تزال حتى الان تعتني بجمالها ورشاقة جسدها لأنها تعرف أن المشاهد العربي يحب الجمال ولا يقبل لإهمال النجمة لشكلها.

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خلال تواجدها على المسرح سلبت هيفا بطريقة فيها خفة دم هاتف المعجب وصوّرته من هاتفه كما صوّرت السلفي معه.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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