تراند اليوم : نتائج مفاضلة الموازي الثانية 2021 .. تحميل النتائج الإسمية مفاضلة الموازي 2021-2022

أعلنت في سوريا اليوم الأربعاء نتائج مفاضلة الموازي الثانية 2021 للفروع العملي والمهني والأدبي حسب الاسم ورقم الاكتتاب.

ويمكن لجميع متقدمي البكالوريا في سوريا الحصول على نتائج مفاضلة الموازي الثانية 2021 النتائج الإسمية عبر الدخول إلى موقع القبول الموحد التابع لوزارة التربية السورية ومتابعة الشريط العاجل والدخول إلى رابط النتاج وإدخال رقم الاكتتاب لتظهر النتيجة.

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وكانت وزارة التعليم العالي، قد أصدرت مفاضلة الموازي في الرابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي، وحددت موعد التقدم إلى المفاضلة خلال الفترة بين يوم عشرين تشرين الأول وحتى الأول من تشرين الثاني.

وتقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات إلى مفاضلات التعليم الموازي للفرع العلمي والثانويات المهنية ومنح الجامعات الخاصة غير الطبية للعام الدراسي 2021-2022، بلغ عدد المتقدمين إلى مراكز جامعة دمشق أكثر من 19 ألف.

وحسب بيانات مديرية النظم والمعلومات بالجامعة في سوريا، تقدم أكثر من سبعة عشر ألف طالب إلى مفاضلة الموازي للفرع العلمي وذوي الشهداء.

بينما بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات إلى مفاضلة الموازي للمهني ألف وتسع مائة طالب وطالبة، وتقدم نحو 60 طالبا وطالبة إلى منح الجامعات الخاصة غير الطبية.