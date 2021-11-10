تراند اليوم : نتائج مفاضلة الموازي 2022 .. نتائج مفاضلة المهني والعلمي تحميل كامل نتائج مفاضله الموازي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية نتائج مفاضلة الموازي 2022 وجميع نتائج مفاضلة المهني و التجاري ونتائج مفاضلة ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع الطلاب والطالبات قبل قليل عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت.

فقد أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم نتائج المفاضلة العامة للثانويات المهنية للعام الدراسي 2021 ، وبيت الوزارة في إعلانها الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام 2021 .

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها وموقع المفاضلة العامة الالكترونيين.

و أعلنت وزارة التربية السورية اليوم الأربعاء نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 وعن مفاضلة الموازي 2021-2022 وقبول أبناء المعلمين في معاهد التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والموسيقية.

وقالت الوزارة إنه بإمكان الطلاب تحميل نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 أسماء أبناء المعلمين في معهدي (التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية ـ التربية الموسيقية) في كل من محافظة (دمشق ودرعا وحماة) بموجب مفاضلة أبناء المعلمين وحسب تسلسل درجاتهم في الفحص الفني والأسس الواردة في تعليمات القيد والقبول للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022م وضمن الحصة المحددة لهم وهي 10 % زيادة على الطاقة الاستيعابية .

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