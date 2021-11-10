تراند اليوم : تفسير رؤية القطط الميتة في المنام 2020

حلم رؤية القطط الميتة في المنامات له تفيرات ودلالات ومعاني كثيرة تختلف حسب شكل وحجم ولون القط الذي شاهدتموه في المنام، ومن المعروف كذلك أن الرؤى في الأحلام تختلف حسب ووضع الرآئي وحالته، بمعني الحالة التي كان عليها قبل أن ينام متوتراً ام قلقاً أم سعيداً وغير ذلك، وأيضاً كيف كان مستوى نومه، هل كان سارحاً أم غافياً أم كان ينام بُعمق كل ذلك له دلالات مُعنية في آراء الشيوح وعلوم التفسير مثل إبن سيرين والنابلسي، وإبن شاهين، وغيرهم من اليوخ الذي سطع نجمهم في عالم التفسير .

وقبل الخوض في تفسير حلم رؤية القطط الميتة في المنام، نثدرك تماماً أن الأحلام تاتي قبيحة تُسبب قلقاً وحسنة كذلك تستدعي دهشة الحالم، وتُثير سعادته، ولكن جميعها ينتابنا على إثرها الفضول لمعرفة تفسيراتها، في هذا مجلة نُوضح لكم تفسير حلم رؤية القطط الميتة في المنام.

تفسير رؤية القطط في الحلم

توافق شيوخ وأئمة التفسير برأيهم حول حلم رؤية القطط في المنام على أنه يُدلل على الصدق والفصاحة والأنس والألفة أو إنها إمرأة معجبة بنفسها، ومن المعروف أن أشهر القطط هي القطط البيضاء والسوداء، لذا فصل العلماء تفسيراتهم حول القطط جسب ألوانها وأحجامها.

تفسير رؤية القطط البيضاء

يقول إبن سيرين في تفسير رؤية القطط البيضاء في المنام، أنه إذا رأيت في منامك قطة بيضاء اللون تحاول إستثارة إهتمامك بها فإن هذه القطة تعكس نفسك التي تتوق إلى الحب والعاطفة والإهتمام والحنان، وأيضاً رؤية قطة بيضاء ذات جمال ناصع تعكس نظرتك إلى نفسك، فأنت تعلم أنك جميل وجذاب ما يجعلك مغرور بنفسك وتنظر إلى من هم حولك بطريقة متعالية، أما في حال حلمت بقطة بيضاء شديدة الجمال فهذا يرمز إلى أنك ترغبين بشدة الزواج من شخص إلا أنه غير مهتم بك ويخدعك، أما إذا حلمت في قطة بيضاء عنيفة فهي تعكس حُزنك وعدم تقبلك لفكرة عجزك عن تحقيق أحلامك وطموحاتك.

تفسير رؤية القطط السوداء

إتفق علماء التفسير على انه غالباً ما تدل رؤية القطط السوداء على الحظ السيء، وفصل الشيوخ حلم رؤية القطة السوداء حسب لونها وحجمهافقال إبن سيرين، أنه إذا رأيت قطة سوداء تهاجمك في الحلم فهذا يشير إلي أنه عليك أن تمضي قدماً في علاقتك، أما عند رؤية قتل قطة سوداء في الحلم، فغالباً ما تكون إشارة إيجابية وذلك لأن القطط السوداء قد تكون رمز للأوهام والخداع، وفي حال رؤيتك لقطة سوداء تمشي نحوك في الحلم، فهذا يجلب لك الحظ الجيد، ولكن إذا كانت تمشي في عكس إتجاهك فهذا يعني أنها تأخذ الحظ السعيد معها، أما إذا رأيت في الحلم ذيل قطة سوداء، فهذا يعني أنك محظوظ في الحب، وقد يُشير رؤية القطة السوداء في الحلم علي ولادة طفل، أو حدوث بعض الأمور الحزينة أو الندم الذي سيصيبك في المستقبل، كما أن القط الأسود في الحلم هو رمز يدل على أنك سوف تقابل شخص ماكر في المستقبل.

تفسير حلم رؤية القطط الميتة لابن سيرين

يقول إبن سيرين في تفسيره لحلم رؤية القطط الميتة في المنام، أن همومك ستزول وكربك سسيفرج، وأن عدو لك سيخلصك الله سبحانه وتعالى من شره، وستبشر بعدها بأخبار سعيدة ونجاحات، وربما زواج قريب، أو حمل، أما إذا حلمت الفتاة العزباء بقطة ميتة في المنام فهذا يدل على شخص غير جاد في الحب وماكر، وخائن ومخادع، بينما إذا حلمت المرأة المتزوجة بقطة ميتة فهذا يدل غلى صدمة كبيرة تتعرض لها، وربما فشل في الحب، هذا والله أعلى وأعلم .