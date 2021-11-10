تراند اليوم : تفسير حلم ابو بريص ابن سيرين 2020

هناك العديد من الأحلام التي عادة ما تراودنا في المنام، ومنها حلم أبو بريص، فمن الممكن أن نرى مثل هذا الحلم في أي يوم من أيام حياتنا، فلا يقتصر الأمر على أي من الظروف، لذا سنوفر لكم هنا تفسير حلم ابو بريص، التفسير الصحيح الذي أخذناه من كتاب العلامة الكبير إبن سيرين، حيثُ أنّه كرّس حياته لخدمة العلم، وبالذات العلم الديني الفقهي، فازداد من أحاديث النبي، ومن كتب السنة النبوية والسلف الصالح، بالإضافة إلى الآيات القرآنية في المقام الأول، فكانت تفسيراته كلها مستندة إلى أمور قوية بعيدة كل البعد عن أي أهواء أو آراء شخصية.

الأحلام هي العالم الخفي الذي نعيشه في منامنا، ومن الممكن أن تحمل رسالات وإشارات من الله عزّ وجل، ولكن من المتوقع أيضًا أن تكون بلا معنى وألا يكون لها أي تفسير، فهي حينها مجرد أضغاث أحلام لا أساس لها، وهي من أعمال الشيطان والعياذ بالله، ولكننا سنوافيكم هنا بتفسير حلم ابو بريص لابن سيرين العلامة المسلم الكبير.

تفسير حلم ابو بريص

أبو بريص من الحيوانات التي يكره الإنسان رؤيتها، وذلك لقُبح شكلها، ولأنّها تعيش في الأماكن القذرة التي تخلو من أي مقومات حياتية من الممكن أن يعيش بها الانسان، لذا من الممكن أن يتمّ التوقع بأنّ رؤيتها فيها شر، إليكم الآن تفسير حلم ابو بريص.

يوجد منه العديد من الأطوال فقد يتراوح طوله ما بين 1 سنتيمتر وحتى أكثر من 50 سنتيمتر، وهناك نوع من ابو بريص نيوزيلاندي يصل طوله إلى حوالي 60 سنتيمتر، له قدرة عالية على السير حتى على الأماكن الملساء مثل الزجاج أو السيراميك، وأسقف وجدران المنازل، الأنواع الصغيرة منه تتغذى على الحشرات والديدان، أما الأنواع الكبيرة تتغذى على الزواحف والقوارض مثل الفئران، أما عن الحيوانات التي تقوم بافتراس ابو بريص هي الثعابين، أو الطيور، وفي هذا مجلة سنتعرف على تفسير حلم ابو بريص لابن سيرين.

قد تدل رؤية ابو بريص على حدوث مشكلة لمن رآه، ورؤيته في منزل الرائي شر، وإن رأى أنه يقتله فإنه سيتخلص من هذا الشر، ومن رآه ينفخ على جسده فسوف يصاب بالمرض، ومن رآه ينفخ في ماله فسوف يصيبه الفقر، وعلى أية حال فإن قتله والتخلص منه في الحلم هو التخلص من مشكلة، أو شر كان سيحدث لمن رآه، أو أنه سينجو من شر عدو له .

لا يحمد ذبحها كما تذبح الأنعام و من يرى كأنه يربي الوزغ في بيته فإنه يشقى في تربية أبنائه . عضة أبو بريص في المنام من رأى في حلمه كأن الوزغة تعضه في ساقه أو يده فإنه يأتي أمرا مكروها أو فيه معصية و عضة الوزغة ليست تحذيرا كما هو الشأن بالنسبة لعضة الأفعى فالرائي لا يرى عضتها في حلمه إلا إذا ارتكب خطأ أو جرما . وقد أمر الرسول بقتله لأسباب أخرى ذكر بأنّها تنقل الامراض الخطيرة إلى الإنسان. قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثنّ به الناس) رواه مسلم. قال صلّى الله عليه وسلّم: (الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلّا من يحب) رواه البخاري. قال صلّى الله عليه وسلّم (لم يبق من النبوة إلّا المبشرات: الرؤيا الصالحة) رواه البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: (إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلّا ناصحاً أو عالماً) رواه أحمد.

ابو بريص هو شخص نمام على الآخرين ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر، ومن يقوم بقتله فإنه يتخلص من شره وينجو منه، وهو عدو يجهر بالسوء، كما أنه شخص ويغتاب الناس ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، وهو شخص يجهر بالسوء من الكلام، كما أنه شخص يصل إلى القمة على حساب الآخرين وبمجهودهم، وهو يحب الشهرة والظهور، وإذا كان الرائي قد حلم أنه يقتله فسوف يتخلص منه ومن شره وستنتهي علاقته معه وستحل مشاكله وسينجو من الشر الذي كان سيحدث له بسبب ذلك الشخص.

قدمنا لكم هنا تفسير حلم ابو بريص، فقد أخذناه من أدق كتب التفسير وأكثرها توثيقًا، ونتمنّى إخوتي وأخواتي أن تكونوا قد استفدتم من هذه التفسيرات التي بذلنا كامل جهدنا لنوفر لكم كل ما تسعوا للحصول عليه، سواء من تفسيرات أحلام أو غيرها من الأمور الأخرى.