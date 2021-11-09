تراند اليوم : نتيجة الشهادة السودانية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية الثلاثاء نتيجة الشهادة السودانية 2021 لجميع محافظات ومناطق السودان عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث بامكانكم قرائنا الكرام الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة السودانية 2021 والدرجات ومن الممكن ايضا معرفة نتائج الطلاب عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة او عن طريق ارسال رسالة نصية علي الهاتف من خلال الرقم الاكاديمي الممثل لكل طالب .

القبولات في الجامعات السودانية 2021 الدور الاول والثاني

رابط مباشر لفحص نتيجة لاقبول في كافة الجامعات السودانية للعام 2021 والتي نزودكم بها اليوم عبر موقعنا الاخباري لجميع الباحين عن نتائج القبول في الجامعات السودانية .

فقد بدأ طلاب الثانوية العامة في السودان بالتقديم للقبول في الجامعات السودانية للالتحاق بالفصل الدراسي ، حيث تقدموا بطلبات الالتحاق بالجامعات السودانية بعد الانتهاء من اعلان نتيجة الشهادة السودانية العامة الثانوية السودانية لعام 2021 .

حيث بدأو فى الاستعداد للتقديم الاليكترونى للجامعات السودانية للعام الدراسى 2021 ، وذلك من خلال موقع القبولات الخاص بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى السودانية

هذا ونتابع معكم قرائنا الكرام مراحل التقديم والقبولات للجامعات السودانية لحظه بلحظة ، ورابط الفحص المباشر لنتائج القبولات في الجامعات السودانية لجميع المتقدمين.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

ولقد أوضحت الوزارة تلك الخطوات المتبعة من قبل الطلاب ليتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية وذلك عن طريق أتباع التالي:-