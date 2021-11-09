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تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 18 HD الهيبة جبل الحلقة 18 HD الهيبة الجزء 5 الحلقة 18 كاملة

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نستكمل معكم الهيبة جبل الجزء الخامس الحلقة 18 والتي تتضمن كشف حقيقة سارة وتعاونها مع جهات أجنبية ووقوف شاهين والمهندس وديع وراء عمليات التهريب.

وفي مسلسل الهيبة الجزء الخامس يقصف التحالف الدولي بقيادة الامم المتحدة قوافل نقل السلاح لتنظيم داعش الارهابي والتي تهرب من خلال سد الهيبة.

جبل يطمئن رجال الهيبة خول خوفهم من رجال داعش ويتعهد بالتخلص من أفراد التنظيم بالجرود وتنظيف المنطقة.

شاهين يجن جنونه عند معرفته بأن السلاح يذهب لتنظيم داعش ويهاجم مكان وديع لكن وديع يكب عليه ويقنعه بأنه لم يكن يعلم بأن السلاح للتنظيم الارهابي.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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