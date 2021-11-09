تراند اليوم : مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 70 مترجمة للعربية HD

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 70 مترجم مشاهدة مسلسل قيامة عثمان او المؤسس عثمان Kurulus: Osman S02 الموسم الثالث 3 الحلقة الثامنة والستون 70 مترجمة كاملة وبجودة عالية 720p HDTV مشاهدة مباشرة اون لاين وتحميل مباشر. المؤسس عثمان الحلقة 70 يركز على حياة عثمان بك ، ابن أرطغرل غازي ومؤسس الإمبراطورية العثمانية، مسلسل قيامة عثمان الاكشن والدراما التاريخي المؤسس عثمان الموسم الثالث 3 الحلقة 70 مترجمة للعربية.

وتنفرد قناة ATV التركية الليلة الأربعاء 10/11/2021 بعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 70 مباشر على شاشتها الفضائية فيما يقوم موقع النور بلاي بنقلها مترجمة للعربية والتي أظهرت إعلاناتها أحداثاً مثيرة تتعلق بتواصل الصراع مع الصليبيين والخونة والجواسيس ومحاولات زرع الدسائس والفتن بين قادة القبائل لاسيما عثمان وتورغوت ألب اللذان بتوحدهم جمعوا القبائل التركية والتركمان.

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ويبدا المسلسل قصته في اظهار قبيلة تركمان التي كانت تبحث عن مكان لتستقر فيه، حيث انها عانت كثيرا من في الحياة بسبب تنقلاتهم الكثيرة والتي كانت في اغلب الاحيان متعبة وتوقعهم في الكثير من المتاعب مثل نقص الغذاء والشراب، وقد وجد قبيلة تركما ضالتهم في اراضي خصبة وجيدة ولا يوجد بها احد، ولكن هذه الارض كانت قريبة من الامبراطورية الرومانية والمغولية اللتان كانتا في ذلك الوقت يتصارعان على الحدود فيما بينهما، ويحاول كل طرف ان يفرض سيطرته على الاراضي قدر الامكان، وكانت قبيلة قايي وهي من التركمان من المسلمين، ويوجد بين المغول والروم في ذلك الوقت عداء كبير مع المسلمين ولذلك بدات تواجه قبيلة قايي المسلمة الكثير من المخاطر من هجمات الروم والمغول، الى ان ظهر عثمان القائد العظيم الذي استطاع ان يقوم قبية قايي الى ارتفاع قوتها بشكل كبير حتى تستطيع ان تحمي نفسها من المغول والرومان والاعداء الاخرين.

وفي المواسم الماضية دارت أحداث المسلسل حول قيام قبيلة قايي بالهجرة بحثا عن مكان اخر للاستقرار فيه، حتى يستطعوا فيه بناء ابنيتهم وحضارتهم وتاسيس حصن قوي يحميهم من هجوم الاعداء، وفي الطريق تتعرض قبيلة قايي الى هجوم عنيف من المغول ويتسبب ذلك في استشهاد الكثير من القبيلة التي كان يقودها عثمان ، مما يدفع مما تبقى من القبيلة الى اللجوء الى احد القبائل المجاورة والتي هناك صلة قرابة بينها.

وتم عرض مسلسل قيامة عثمان لاول مرة على القناة التركية atv، قد حصل هذا المسلسل على الكثير من المتابعين في تركيا، وعندما وصل هذا المسلسل الى الوطن العربي واصبح جاهزا للعرض بعد عملية دبلجته الى العربية، فقد حصد ايضا على الكثير من المشاهدين في العالم العربي الذي تحاول الكثير من الشركات التركية بيع منتجاتها السينمائية لها، بالاضافة كذلك الى الهند التي ترى في الوطن العربي مكانا مناسبا لترويج مسلسلاتها، مما يجعل السينما المصرية تواجه منافسة شديدة وان لم تستطع الارتقاء بمسلسلاتها وصناعاتها نحو الافضل فانها سوف تخسر.

كانت قد عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان يوم الاربعاء الماضي عبر قناة ATV التُركية ومن خلال موقع النور، وهو المسلسل التركي التاريخي الذي بقِي محل إنتظار الكثير من محبي وعشاق المسلسلات التركية، ولكونه يأتي إستكمالاً لمسلسل ارطغرل الذي تم عرضه في الفترة السابقة لمدة سبعة مواسم متواصلة وإنتهى الجزء السابع منه، وتم الإعلان عن بدء فكرة جديدة وأحداث جديدة حوله في مسلسل المؤسس عثمان ونظراً لما لمسناه من إهتمام وحرص كبير على كافة تفاصيل مسلسل قيامة عثمان جئنا لكم بقائمة كاملة من صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2022، آملين أن تتعرفوا من خلالها على كافة الفنانين المشاركين في أحداث وحلقات مسلسل المؤسس عثمان الذي يتم عرضه مساء كل يوم اربعاء.

أهم أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يشارك في أداء مسلسل المؤسس عثمان نُخبة من ألمع وأبرز الفنانين الأتراك، وهو مسلسل تاريخي تُركي يتحدث عن الدولة العثمانية القديمة وتأسيسها وما شهدته ومرت به من أحداث وتطورات وتغيرات على مدار سنوات الحكم العثماني، وقد تحصلنا على قائمة تضم صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2022 الذين وقع عليهم الإختيار من قبل الشركة المُنتجة والمخرج لأداء الأدوار المختلفة في المسلسل.

الفنان بوراك أوزجيفيت والذي يقوم بتأدية دور “عثمان الأول” بطل المسلسل الأول.

الفنانة إيغول وهي ابنة العم ديندار وهي معجبة جداً بشخصية عثمان وترغب في التقرب منه.

الفنان بوران وهو من أبرز محاربى جيش عثمان

الفنان نظام الدين ويقوم بدور وزير السلطان السلجوقي.

لم يظهر حتى الآن في الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان كافة الشخصيات والفنانين المشاركين في المسلسل، ومن المنتظر أن تشهد الحلقات القادمة منه الكشف عن هوية المزيد من الفنانين والفنانات من ابطال مسلسل المؤسس عثمان، والذين سبق لنا التعرف على أبرزهم من خلال الفقرة السابقة في موضوعنا هذا كما يوجد عدد آخر من الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية والغير رئيسية ولكن الشخصيات التي تعرفنا عليها في السابق هي التي يتكرر حضورها بصفة مستمرة في كافة حلقات مسلسل المؤسس عثمان.

أبرز ابطال مسلسل المؤسس عثمان هو الفنان بوراك اوزجيفيت والذي يقوم بدور ” غازي عثمان ” وهو مؤسس الدولة العثمانية التي استمرت لستة قرون وإمتدت في مناطق مُتعددة من العالم وضمت دُول عِدة، وسوف يتناول مسلسل المؤسس عثمان الحقبة التاريخية للدولة العثمانية في ذلك الوقت وأهم ما مرت به من أحداث، وكان قد بدأ عرض المسلسل في 20 نوفمبر 2022 وسوف يستمر عرض الحلقات بواقع حلقة أسبوعياً من خلال القنوات الناقلة له والتي أولها قناة أي تي في التُركية التي حصلت بحق حصري على عرض كافة حلقات المسلسل من خلال الشركة المُنتِجة.