تراند اليوم : دراسة : الحرمان من النوم يقود إلى الاعترافات غير الحقيقية

كشفت دراسة جديدة عن وجود علاقة بين الإرهاق والاعترافات غير الحقيقية، حيث اكتشف الباحثون أن الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإقرار بأشياء لم يفعلونها إذا ما لم يحصلوا على القدر الكافي من النوم مقارنة بمن يحصلون على النوم الكافي لهم.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا،ونقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية،فإنه تم اختبار ما إذا كان احتمالات القيام باعتراف غير حقيقي تتم من خلال حرمان الاشخاص من النوم حيث يتعلق ذلك بالقدرة على توقع نتائج أفعال شخص ما.

وقال الباحثون إن الحرمان من النوم يمهد لاعتراف خاطيء لأنه يضعف من القدرة على اتخاذ قرار معقد لاسيما القدرة على توقع المخاطر والعواقب.