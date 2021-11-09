تراند اليوم : زيت الزيتون مفيد لقلبك ومبيض الأسنان بلا أهمية

قد يخطر ببالك بعض الأسئلة الصحية لبعض الأشياء، لكن لم تجد لها إجابة صحيحة، لذا قدم الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الإجابات حول الأسئلة الشائعة المرتبطة بالصحة منها.

بحسب التقرير، الإجابة نعم، فقد وجد العلماء أن تناول زيت الزيتون يخفض خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجى، وأن اتباع نظام غذائى لحمية البحر المتوسط مع زيت الزيتون يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدى.

لا، معاجين الأسنان قد تكون قادرة على القيام بشيء بسيط على سطح الأسنان، لكنها تكون أكثر سمية من معاجين الأسنان العادية.

لا، على الرغم من أن الخبز الأبيض مصنوع من الحبوب المكررة التى يزال منها الكثير من الألياف والمواد المغذية، ويكون غير صحى، لكن خبز القمح يحتوى على حبوب كاملة.

نعم، إذا كنت تريد صحة قلبك وفقدان الوزن، فقد تكون ممارسة الرياضة أفضل لصحة جسمك وركبتيك.