تراند اليوم : طبق الدجاج المشوي مع الأعشاب

المقادير:

1 كيلو دجاج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة أوريجانو

1 ملعقة كبيرة روزماري

1 ملعقة كبيرة ميرمية

1 ملعقة كبيرة مردقوش

1 ملعقة كبيرة ريحان

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1 ملعقة صغيرة برش ليمون

4/1 كوب عصير ليمون

للتزين بعض الأعشاب الطازجة

طريقة التحضير:

1. باستعمال سكين حادة اقطعي العمود الفقري من ظهر الدجاجة. أمسكي طرفي الدجاجة من الظهر وافتحيها لتصبح مسطحة. ضعي الدجاجة على لوح التقطيع بحيث تكون جهة الصدر للأعلى.

. بباطن الكف اضغطي على الدجاجة بقوة لتصبح مسطحة ويصبح شكلها مثل الفراشة.

2. في مقلاة واسعة ضعي الزيت والزبدة. ضعي المقلاة على نار متوسطة.

3. في طبق عميق ضعي الأوريجانو، الروز ماري، الميرمية، المردقوش، الريحان، الملح، الثوم، البصل، الشطة وبرش الليمون. قلبي البهارات لتختلط.

4. وزعي ثلثي خليط البهارات على الدجاجة مع الدعك بقوة إلى أن تتغطى جيدا بالبهارات.

5. ضعي الدجاجة في المقلاة. ضعي أي ثقل لديك على الدجاجة. من المهم الضغط على الدجاجة كي تتحمر وتتخلص من كمية السوائل الموجودة فيها. دعي الثقل على الدجاجة لمدة 10 إلى 15 دقيقة إلى أن يصبح القاع ذهبي اللون. باستعمال ملقط الطعام إقلبي الدجاجة على الجهة الثانية. أضيفي بقية البهارات.

6. ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180م.

7. ضعي الدجاجة في الفرن لمدة 30 دقيقة إلى أن تنضج تماما.

8. أخرجي الدجاجة من الفرن. أنقلي الدجاجة إلى طبق تقديم.

9. أضيفي عصير الليمون على الصلصة المتبقي من الدجاجة في المقلاة. ضعي المقلاة على النار لمدة دقيقة أو إلى أن يغلي عصير الليمون مع الصلصة.

10. وزعي الصلصة على الدجاجة ثم قدميها.