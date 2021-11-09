تراند اليوم : دراسة: نوم الأطفال بجوار الأمهات يزيد من فرص الرضاعة الطبيعية

ذكرت دراسة بريطانية حديثة أن الأمهات الجدد اللاتي يحرصن على نوم أطفالهن بجوارهن على السرير تزيد لديهن فرص الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة أطول.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المسألة تعود بالنفع على الطفل لأنه يتمتع بقدر أكبر من الرضاعة الطبيعية على عكس الأطفال الذين تفضل أمهاتهم أن يناموا في الأسرة المخصصة لهم، فهؤلاء عادة ما تمتنع أمهاتهم عن الرضاعة الطبيعية قبل بلوغهم الشهر السادس.

ووجد القائمون على الدراسة من جامعة "درم ان الام" التي تجعل طفلها يشاركها النوم في سريرها لمدة ساعة على الأقل أسبوعيا تزيد فرص استمرارها في الرضاعة الطبيعية لأكثر من ستة أشهر.

وأشار الباحثون ، وفقا لصحيفة /ديلي ميل/ البريطانية ، إلى أن الأمهات اللاتي لديهن رغبة شديدة في مواصلة الرضاعة الطبيعية قدر الامكان هن من يحرصن على تنويم أطفالهن إلى جانبهن بين الحين والآخر.

غير ان الباحثين أوضحوا أن هؤلاء الأمهات بحاجة إلى تزويدهن بمعلومات حول كيفية جعل الطفل في وضع آمن أثناء وجوده إلى جانبهن في السرير وإرضاعه ، وذلك نظرا لوجود علاقة بين مشاركة الرضيع لوالدته في سريرها وما يعرف بمتلازمة موت الرضع المفاجيء.