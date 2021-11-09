تراند اليوم : الشاي يقوي العظام ويحمي من الكسور بنسبة 30%

أظهرت دراسة استرالية حديثة أن شرب الشاي له فائدة كبيرة على صحة العظام ، فهو يساعد على تقويتها والوقاية من الإصابة بالكسور، بينها كسور عظام الفخذ.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة فليندرز ، وفقا لصحيفة /ديلي ميل/ البريطانية ، ان تناول ثلاثة أكواب فقط من الشاي يوميا ترتبط بحماية الإنسان من كسور العظام بنسبة تصل الى 30%.

وتشير الأبحاث العالمية إلى أن أكثر من 200 مليون شخص حول العالم يعانون من مرض هشاشة العظام، وفي الولايات المتحدة وأوروبا ، تعاني 30% من النساء في فترة ما بعد سن اليأس من المرض ، بينهن 40% على الأقل عرضة للإصابة بكسر في العظام في حياتهن نتيجة لذلك، بينما تبلغ فرص تعرض الرجال المسنين للكسور 30%.

وفي إطار الدراسة ، تابع الباحثون نحو ألف و200 امرأة مسنة لمدة عشر سنوات، وسألوهن بشكل منتظم عن نظامهن الغذائي لاسيما فيما يتعلق بكميات الشاي التي يستهلكونها، وخلال هذه الفترة، عانت 288 امرأة منهن من كسور في العظام، بينها 129 حالة كسور في عظم الفخذ.

ووجد الباحثون ان النساء اللاتي كن يتناولن ثلاثة اكواب من الشاي على الأقل يوميا قلت لديهن فرص الإصابة بالكسور بنسبة 30% مقارنة بمن استهلكن كميات أقل أو لم يتناولن الشاي على الإطلاق.

ويعتقد الباحثون أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي تقوي العظام من خلال تسريع بناء خلايا العظام الجديدة وتبطيء في الوقت نفسه تآكل الخلايا الموجودة.