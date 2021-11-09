تراند اليوم : خبراء يبحثون علاقة زيكا بـ «جيلان - باريه»

يتوجه خبراء من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى بويرتوريكو هذا الأسبوع، لبحث ما إذا كان فيروس زيكا يرتبط بزيادة عدد الحالات من مرض عصبي نادر يعرف باسم متلازمة جيلان - باريه، في ظل تزايد انتشار العدوى بزيكا في أمريكا اللاتينية والوسطى.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي انتشار عدوى زيكا الفيروسية في جميع الدول بالأمريكتين باستثناء كندا وتشيلي.

وقال خبير الأوبئة العصبية بالمراكز الأمريكية جيمس سيفار لرويترز في مقابلة «نركز على بويرتوريكو حتى الآن، حيث بدأنا لتونا رصد حالات من زيكا وأيضا من متلازمة جيلان - باريه. وفي محاولة المضي قدما نحاول أن نرصد على وجه السرعة والفاعلية جيلان- باريه في بويرتوريكو على أمل احتواء المرض مبكرا».

وأعلنت حكومة بويرتوريكو في الخامس من الشهر الجاري حالة الطوارئ بعد أن قفزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس زيكا إلى 22 حالة.

وعلاوة على آلاف من حالات الإصابة بتشوه المواليد في البرازيل التي يعتقد ارتباطها بفيروس زيكا ، أشار مسؤولو الصحة إلى زيادة في حالات متلازمة جيلان - باريه.

ومتلازمة جيلان - باريه اعتلال عصبي متعدد يصيب النهايات العصبية، ثم ينتقل لإصابة الأعصاب المحيطية، ويصيب كل الأعمار، لكنه يشيع لدى الأطفال، ويؤدي لشلل في الأجزاء المصابة، ثم يمتد لجميع أجزاء الجسم.

ويؤثر هذا المرض على الجهاز المناعي، ويحدث عادة بعد بضعة أيام من التعرض لفيروس أو بكتيريا أو طفيل، ويؤدي إلى ضعف تدريجي في الساقين والساعدين والنصف العلوي من الجسم، وفي بعض الحالات ينتهي الأمر بالشلل.