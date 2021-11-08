تراند اليوم : قصيدة عن ياسر عرفات وأجمل صور ابو عمار

قصيدة عن ياسر عرفات ولد الراحل والقائد أبو عمار في الجهة الجنوبية الغربية من الحرم القدسي الشريف في الرابع والعشرين من عام 1929م، وهو محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني، يعرف من قبل الناس بإسم محمد القدوة واسمه الحركي أبو عمار، التحق ياسر عرفات بمدرسة مصر الحديثة التي كانت قريبة من منزلة بحي السكاكيني بالقاهرة بعدما انتقل بصحبه ابن خاله و شقيقة، وفي عام 1947 انتقل إلى مدرسة فاروق الأول الثانوية، وعام 1948 كان يدرس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تفتح الوعي السياسي لدى ياسر، وكان يشارك في العديد من المظاهرات السياسية، وفي وقت التحاقه بالجامعه ارتكب الأحتلال مذبحة دير ياسين مما دفع ياسر إلى حمل السلاح والتوجه لفلسطين للدافاع عن أرضه و وطنه.

أبرز صور ياسر عرفات مكتوب عليها

منذ سنوات ياسر عرفات الذي عرف بها بالنضال الوطني الفلسطيني وحتى استشهاده كان قد ردد القائد أبو عمار عبارات وكلمات ما زالت محفورة في عقول وذاكرة كل شعبنا وأمتنا العربية والأسلامية، هذه العبارات تحولت إلى ثوابت وطنية تم توريثها من قبل الأجيال منها قائلاً: لا تهتفوا لي بل اهتفوا لفلسطين والقدس، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين على القدس رايحين شهداء بالملايين، يريدونني إما قتيلاً واما أسيراً واما طريداً ولكن أقول لهم شهيداً، شهيداً، شهيداً، وكان يهتف ويحث الشباب بالتوجه نحو مقدساتنا وأراضينا الفلسطينية، لديه الكثير من العبارات التي جسدها في صور ياسر عرفات والتي يعتبر الرمز الوطني للشعوب العربية.

يحتفل الفلسطينين من كل عام بذكرى رحيل القائد والرمز ياسر عرفات في الحادي عشر من شهر نوفمبر والذي يعتبره الكثير من الأشخاص الوجهه الاولى والدافع على تحرير فلسطين من كل أيدي الفلسطينين.