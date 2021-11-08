تراند اليوم : برنامج رامز تحت الثلج الحلقة 3 .. شاهد نت رامز تحت الثلج "الصفر" الحلقة 3 الثالثة

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ونعود مع برنامج رامز تحت الثلج الحلقة الثالثة ، ونقدم لكم مشاهدة برنامج رامز تحت الثلج الحلقة 3 الثالثة بجودة عالية وتقوم فكرة رامز تحت الثلج على الإيقاع بضحايا رامز جلال عبر دعوتهم إلى مشاهدة تحضيرات كأس العالم في روسيا، وتتعطل السيارة التي تنقلهم في منطقة جليدية، فيقوم دب أبيض بمهاجمتهم، واستوحى رامز فكرة برنامجه الجديد من المونديال، حيث يقنع بعض النجوم بزيارة روسيا وملاعب روسيا لمشاهدة جمال وروعة تنظيم كأس العالم، وذلك في إطار قيام روسيا أيضاً بعمل رحلات ترويجية للبلد على هامش المونديال، وينتقل الضيف بالسيارة التي تتوقف فجأة اضطرارياً بسبب عاصفة ثلجية ليحدث انهيار جليدي مفاجئ، وهنا يظهر الدب الروسي الضخم القادم من خلف الجليد لتبدأ رحلة رعب جديدة.

رامز بدأ رحلته مع برامج المقالب منذ 2011، وقدم حتى الآن 7 برامج مختلفة وغير متوقعة هى "رامز قلب الأسد" و"ثعلب الصحراء" و "رامز عنخ أمون" و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار"، وأخيراً "رامز تحت الأرض"، هذه النوعية من المقالب واجهت قبولًا من قبل المشاهدين أحيانًا، وفى مرات عديدة قوبلت بالاستهجان بداعى علم الضيوف بالمقلب قبل تنفيذه، وهو ما يجعلهم يصفون البرنامج بالـ"مُفبرك".

وسقط حتى الآن ثمانية من مشاهير الكرة ضحايا لمقلب رامز تحت الثلج، أبرزهم عبد الله السعيد وشريف إكرامى وسعد سمير نجوم الأهلى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى وأحمد الشناوى حارس الزمالك وحسام البدرى المدير الفنى للأهلى وحسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، ومجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

موعد برنامج رامز تحت الصفر

سيتم عرض برنامج رامز تحت الصفر في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر ، والإعادة تأتي في الثانية صباحاً بتوقيت مصر.

7:00 مساءاً بتوقيت مصر

2:00 صباحا ً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لبرنامج رامز تحت الصفر

سيتم عرض البرنامج من خلال قنوات شبكة إم بي سي مصر mbc Masr وهي الناقل الحصري لـ برنامج رامز تحت الصفر الحلقة الثالثة بث مباشر ، والتي سوف نقوم بتقديمها إليكم من خلال شبكة ” ماكس نيوز ” الإخبارية ، إبقوا معنا لكي يتم عرض الحلقة خلال ساعة قليلة .

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