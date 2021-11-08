تراند اليوم : مسلسل امر واقع الحلقة 3 الثالثة .. مسلسل أمر واقع الحلقة 4 الرابعة كاملة

مشاهدة مسلسل امر واقع الحلقة 3 الثالثة كاملة بطولة كريم فهمي في امر واقع الحلقة 3 من مسلسل الاكشن والاثارة المصري امر واقع الحلقة 3 ، مسلسل امر واقع واحداث المسلسل فيه تأتي في الإطار التشويقي والأكشن حيث يقوم الفنان كريم فهمي وهو البطل بتجسيد دور ضابط شرطة يتكرس عمله في مجال مكافحة الارهاب جونه الجهاز الذي يتبعه، حيث تقوم وزارة الداخلية بتكليفه للقيام بإحباط عملية إرهابية تستهدف أمن واستقرار البلد، وتكون هذه النقطة إنطلاق أحداث مسلسل أمر واقع، تجسد الفنانة دينا فؤاد دور إعلامية كبيرة وتدور أحداث المسلسل في هذا الفلك من عمليات إرهابية يخطط لها الإرهابيين ومحاولة كريم فهمي في الكشف عنها وإحباطها، يذكر أن مسلسل أمر واقع جاءت تسميته بهذا الإسم بعدما كان مقرراً له أن يحمل أسم ” لآخر نفس ” قبل أن يتسقر على اسم مسلسل امر واقع.

ابطال مسلسل امر واقع

يتشارك في مسلسل امر واقع مع الفنان كريم فهمي مع كلاً من الفنانة نجلاء بدر والفنانة دينا فؤاد ونبيل الحلفاوي وملك قورة وريم مصطفى ونهى عابدين، وكذلك الفنان نيكولا معوض وأحمد وفيق وياسر المصري، كانت الشركة المنتجة أروما للانتاج الفني قد تولت تسويق المسلسل حيث حصلت عليه قنوات DMC على حقوق بث المسلسل في شهر رمضان القادم، وهو من تأليف محمد رفعت واخراج مجدي السميري .

المسلسل من هنا