تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 70 مترجمة للعربية

تستمر الاحداث في مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 70 والصراع مع الممالك الصليبية والخونة والجواسيس، وقوة شوكة الغازي عثمان بعد تمكنه من توحيد التركمان والقبائل التركية جميعها خلف رايته، وقطع لغالبية الامدادات والقوافل التي تأتي لحكام الممالك الصليبية المحيطة به، وبدئه الدفاع عن المظلومين من غير الديانة الاسلامية وغرس الأمان في قلوبه تحت راية الاسلام.

وفي أحداث الحلقة 70 من عثمان تحاول ماري شقيقة كوسيس زرع الفرقة بين قائد التركمان السيد تورغوت ألب والغازي عثمان، ويطلب منها أخوها جعل تورغوت يقتل عثمان. عثمان يقول إن الذئب الذي لا يعوي خلفه مئة كلب لا يكون ذئباً.

وتعرض قيامة عثمان الحلقة 70 مساء الاربعاء 10/11/2021 على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءاً.

فيما يترجمها النور بلاي فور عرض الحلقة وينقها على منصته الالكترونية باللغة العربية، كما تعرض قنوات الفجر الجزائرية واليرموك ووطن القطرية حلقات المسلسل باللغة العربية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.