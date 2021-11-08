تراند اليوم : 4 معتقدات خاطئة عن مرض السرطان.. "متصدقهاش"

مرض السرطان من الأمراض الخطيرة والتى يتزايد عدد المصابين بها، وعندما يصاب أحد بهذا المرض يصل إلى حالة من الرعب والخوف بسبب الأساطير والمعتقدات الخاطئة حول هذا المرض، فى هذا التقرير نصحح المعتقدات الخاطئة عن السرطان، بحسب تقرير نشره موقع "Net doctor."

السرطان يعنى الموت



من المعتقدات الخاطئة، حيث تغيرت المواقف تجاه السرطان خلال العقود الأخيرة، وأصبح يمكن الشفاء منه، وازداد عدد الأشخاص الذين نجوا من السرطان فى السنوات الخمس الماضية بنسبة 21 % مقارنة بالماضى، ويصل معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة لسرطان الخصية مثلاً فى المملكة المتحدة إلى 98% فى حين أن سرطان البنكرياس يصل إلى 1%، حيث يختلف الأمر حسب نوع السرطان والعلاج.

الراحة وعدم بذل أى مجهود إذا كنت مصاباً بالسرطان



من المعتقدات الخاطئة أيضاً، حيث إن فكرة تجنب بذل مجهود بدنى لمريض السرطان يمكن أن تضر أكثر مما ينفع، حيث كشفت بعض الدراسات أن بعض أنواع السرطان يساعد النشاط البدنى على بطء انتشارها أو تقليل فرص عودتها.

ستكون بخير بمجرد أن تتعافى من السرطان



من الخطأ أن تعتقد أنه عند التعافى من السرطان ستكون بخير وتعود حياتك إلى طبيعتها، حيث إن كل شئ سيتغير مثل: نمط حياتك الذى يجب أن يتغير للوقاية من الإصابة بالسرطان مرة أخرى، وكذلك التأثيرات الجسدية والنفسية للسرطان على صحتك، ويعتمد الأمر على مدى تكيفك مع كل هذه الأمور.