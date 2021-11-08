تراند اليوم : قريبا.. بلاي ستيشن "عنكبوتية" من "سوني"

تستعد شركة سوني اليابانية لطرح نسخة خاصة ومحدودة لجهاز بلاي ستشين PS4 Pro، باللون الأحمر في شهر سبتمبر المقبل.

وستتوفر أجهزة الألعاب الجديدة كباقة، حيث يأتي PS4 Pro بقرص صلب سعة واحد تيرابايت، إلى جانب ذراع تحكم، بالإضافة إلى لعبة "سبايدر مان" على أسطوانة.

وتتميز هي النسخة الحمراء بشعار "سبايدر مان" الرجل العنبكوت باللون الأبيض. وتتوفر الباقة بسعر يبلغ نحو 400 دولار أميركي.

ودأبت شركة سوني على إطلاق نسخا خاصة من أجهزة بلاي ستيشن رفقة أحداث معينة.

يذكر أن سوني أطلقت أول إصدارت بلاي ستيشن في عام 1994.