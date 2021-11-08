تراند اليوم : اكشن مع وليد مباشر .. اكشن مع وليد بث مباشر مشاهدة أكشن مع وليد مباشر الآن HD الدوري مع وليد بث مباشر

ننقل في بث مباشر اكشن مع وليد البرنامج الذي حاز على 85% من الجماهير العربية والسعودية، وتنقل قناة ام بي سي اكشن مع وليد مباشر على شاشتها في تمام الساعة 11 مساءاً والذي يتناول الدوري السعودي والكرة العربية والدولية.

يقدم الإعلامي وليد الفراج، برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمتاز البرنامج باستضافة العديد من المشاهير والشخصيات الرياضية البارزة.

وانطلقت أولى حلقات البرنامج في الـ22 من شهر أغسطس الحالي، على أن تتم إعادة البرنامج يوميًا عند الساعة الـ2 فجرًا والساعة الـ3 عصرًا.

تردد قناة sbc على النايل سات والعرب سات.

ويذاع البرنامج عبر الترددات التالية على قمر النايل سات والعرب سات:

اسم القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز تصويب الخطأ قناة sbc النايل سات 12284 أفقي 27500 5/6 قناة sbc العرب سات 11230 أفقي 27500 5/6

يقدم الإعلامي وليد الفراج، برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمتاز البرنامج باستضافة العديد من المشاهير والشخصيات الرياضية البارزة.

وانطلقت أولى حلقات البرنامج في الـ22 من شهر أغسطس الحالي، على أن تتم إعادة البرنامج يوميًا عند الساعة الـ2 فجرًا والساعة الـ3 عصرًا.

تردد قناة sbc على النايل سات والعرب سات.

ويذاع البرنامج عبر الترددات التالية على قمر النايل سات والعرب سات: