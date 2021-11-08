تراند اليوم : بث مباشر انتر وميلان HD بث مباشر انتر ميلان وميلان مشاهدة مباراة ميلان اليوم بث مباشر مباراة انترميلان و اسي ميلان

مباراة انترميلان و اسي ميلان مباراة ميلان اليوم بث مباشر بث مباشر انتر وميلان بث مباشر انتر ميلان وميلان بث مباشر مباراة انترميلان و اسي ميلان بث مباشر ميلان اليوم يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ضد انتر ميلان ac milan vs inter في الدوري الايطالي اليوم الاحد الموافق 7 نوفمبر ، يستضيف ملعب سان سيرو مساء اليوم ديربي مدينه ميلانو بين اي سي ميلان ونظيره انتر ميلان وذلك ضمن مباريات الدور الاول من الدوري الايطالي لهذا الموسم ، حيث من المقرر اليوم ان يحل انتر ميلان حامل اللقب الموسم الماضي ضيفا ثقيلا علي فريق ميلان ثاني الدوري قبل الديربي الليله وذلك لحساب مواجهات الاسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الايطالي لهذا الموسم ، وسوف ينطلاق اليوم ديربي الغضب بين ميلان و انتر ميلان في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان

اي سي ميلان هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك لحساب مواجهات النصف الاول في هذا الموسم من الدوري الايطالي ، فريق ميلان حاليا في هذا الموسم في الدوري الايطالي هو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب وذلك برصيد 31 نقطه جمعهم ميلان بعد ان خاض 11 مباراه الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم كان فريق ميلان قد حقق الانتصار في 10 مباريات وتعادل في مباراه واحده وقبل الديربي لم يخسر الفريق في اي مباراه ، واخر مباراه لعبها فريق ميلان قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق بورتو البرتغالي في الجوله الرابعه من دوري الابطال وتعادل ميلان في هذه المباراه بهدف مقابل هدف.

بث مباشر مباراة انتر ميلان وميلان

وعلي الجانب الاخر فريق انتر ميلان فهو الضيف في ديربي ميلانو الليله مع اي سي ميلان وذلك في الجوله الثانيه عشر من الدوري الايطالي لهذا الموسم ، فريق انتر ميلان قادم من انتصار مهم له في مجموعته في دوري الابطال وجاء هذا الانتصار علي فريق شيريف المولدوفي يوم الاربعاء الماضي وقد حقق فريق انتر ميلان الانتصار في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف ، فريق انتر قبل الديربي حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي وذلك برصيد 24 نقطه جمعهم انتر ميلان بعد ان خاض هو الاخر 11 مباراه الي الان في مشوراه في الدوري ومن خلالهم حقق انتر الانتصار في 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الانتر في مباراه واحده قبل الديربي مع ميلان.