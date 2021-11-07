تراند اليوم : مكياج الحشرات ,,, نمط جديد يظهر المرأة أكثر جمالا

كاليفورنيا/ الخليج 365-غزة

اكتسبت فنانة الماكياج المعروفة باسم "بوترفلاي ياسمين" شهرة واسعة في مختلف دول العالم بفضل إدخالها تقنية جديدة في مجال تجميل العين، وفق ما ذكر موقع "لوفين مانشستر".

وقامت فنانة التجميل بكسر القواعد المتعارف عليها في عملية تجميل العين والمناطق المحيطة بها، حيث باتت تعتمد على "الحشرات" من أجل إظهار عين المرأة بمنظر مختلف وغير مألوف.

وتستخدم "بوترفلاي ياسمين"، التي تعيش في كاليفورنيا، أنواعا مختلفة من الحشرات الميتة، مثل الخنافس والفراشات والعناكب.

كما تنصح النساء اللواتي يرغبن في خوض هذه التجربة بضرورة تنظيف المنطقة حول العينيين ووضع حاجز بين الجلد والحشرة قبل لصقها.

ولقيت أعمال "بوترفلاي" نجاحا باهرا على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، حيث باتت تتوفر، خلال مدة زمنية قصيرة، على حوالي 60 ألف متابع