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تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر HD ماتش ليفربول بث مباشر وست هام يونايتد west ham vs liverpool بث مباشر ليفربول اليوم ضد وست هام

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ماتش مباشر مشاهدة ماتش ليفربول بث مباشر ويواجه ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح نظيره وست هام عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة – السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة , – الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات , دبي.

ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من منافسات البريميرليج.من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بي إن سبورت القطرية بشكل مباشر وحصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم

ولكن تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 7-11-2021

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد – فان دايك – ماتيب – روبرتسون.

الوسط: هندرسون – فابينهو – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – ماني – جوتا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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