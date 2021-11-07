تراند اليوم : بث مباشر ماتش ليفربول الآن .. ماتش ليفربول بث مباشر وست هام ماتش ليفربول ووست هام مباشر HD ماتش ليفربول مباشر اليوم مشاهدة ماتش الليفر اليوم HD

بث مباشر ماتش ليفربول الآن ماتش ليفربول بث مباشر وست هام ماتش ليفربول ووست هام مباشر HD ماتش ليفربول مباشر اليوم مشاهدة ماتش الليفر اليوم مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، سيستضيف ملعب لندن الأولمبي مباراة قادمة بين وست هام يونايتد وفريق ليفربول الضيف في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.في الجولة الأخيرة من المباراة ضد برايتون على ملعب آنفيلد، يسعى الريدز للعودة إلى الانتصار مرة أخرى بعد التعادل 2-2.

مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وستنطلق المباراة المتوقعة بين ليفربول ووست هام في تمام الساعة 7.30 مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة الساعة 8:30 مساء بتوقيت أبوظبي.

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز: الضحية المفضلة تغوي صلاح لتوسيع الصدارة

وأقيمت آخر مباراة للفريقين الموسم الماضي على نفس الملعب، وفي النهاية فاز ليفربول 3-1، وأحرز المصري محمد صلاح على هدفين منهم.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

سيتم بث المباراة بين ليفربول ووست هام على قناة beIN Sports Premium 1.

واحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

معلق مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي



تولى التونسي عصام الشوالي عملية التعليق على مباراة الدوري الإنجليزي ليفربول ووست هام .

كان أداء الهامرز إيجابياً هذا الموسم، حيث جمع 20 نقطة واحتلاله المركز الرابع، على قدم المساواة مع حامل اللقب مانشستر سيتي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022



· تشيلسي - 25 نقطة

· ليفربول - 22 نقطة

· مانشستر سيتي - 20 نقطة

· وست هام - 20 نقطة

· مانشستر يونايتد - 17 نقطة

· أرسنال - 17 نقطة

· ولفرهامبتون - 16 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022



· محمد صلاح - ليفربول – 10 أهداف

· جيمي فاردي - ليستر سيتي – 7 أهداف

· ساديو ماني - ليفربول – 6 أهداف

· ميشيل أنطونيو – وست هام – 6 أهداف

· كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 4 أهداف



بطاقة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم