تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. ليفربول ضد وست هام بث مباشر مباره ليفربول مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن بث مباشر ليفربول تويتر

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موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وستنطلق مباراة ليفربول أمام منافسه ووست هام يونايتد. في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، قطر، كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، ليبيا، السودان عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة. الثامنة والنصف. مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الرابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” .الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق المباراة بين فريق ليفربول ونظيره المستضيف. وست هام يونايتد عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه. المستضيف. وست هام يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بي إن سبورت القطرية بشكل مباشر وحصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم

ولكن تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 7-11-2021

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد – فان دايك – ماتيب – روبرتسون.

الوسط: هندرسون – فابينهو – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – ماني – جوتا.