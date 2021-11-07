تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول ضد وست هام مشاهدة ماتش ليفربول ووست هام اليوم بث مباشر ليفربول يلا شوت

ماتش ليفربول مباشر ماتش ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول ضد وست هام مشاهدة ماتش ليفربول ووست هام اليوم بث مباشر ليفربول يلا شوت يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد west ham vs liverpool في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الاحد ، في مباراه صعبه له خارج ارضه قبل التوقف الدولي وبالاخص وهو يريد البقاء في المنافسه علي الصدراه سوف يحل اليوم فريق ليفربول ضيفا ثقيلا علي فريق وست هام يونايتد اليوم الموافق 7 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله الحاديه عشر من منافسات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري الانجليزي الممتاز ، وسوف تلعب مواجهه الليله بين ليفربول وست هام علي ارضيه ملعب لندن الأولمبي معقل المطارق وست هام والذي سوف يستقبل عليه نظيره ليفربول وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين ، وسوف تنطلاق اليوم المباراه في تمام الساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه والنصف بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة ليفربول و وست هام يونايتد

ليفربول يدخل المواجهه الليله وهو الضيف وذلك لحساب مواجهات الاسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق ليفربول قادم تاهل سهل الي دور ال16 من دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم وذلك بعد ان حقق الانتصار الرابع له في مجموعته في دوري الابطال وجاء هذا الانتصار علي فريق اتلتيكو مدريد يوم الاربعاء الماضي وانتهت المباراه بفوز ليفربول بنتيجه هدفين دون رد ، ليفربول قبل ان يخوض لقاء اليوم فهو حاليا في الدوري الانجليزي يحتل المركز الثاني وذلك برصيد 22 نقطه جمعهم ليفربول بعد ان خاض 10 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري ومن خلالهم تمكن ليفربول من تحقيق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في اربع مباريات.

بث مباشر مباراة وست هام يونايتد و ليفربول

فيما فريق وست هام يونايتد فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري الانجليزي الممتاز ، فريق وست هام يونايتد حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 20 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 10 مباريات في الدوري الانجليزي الي الان ومن خلال هذه المباريات تمكن فريق المطارق وست هام من تحقيق الانتصار في 6 مباريات وتعادل وخسر ايضا الفريق في مبارتان قبل مواجهه ليفربول الليله ، فريق وست هام يونايتد كان قد تعادل في مباراته الاخيره قبل مواجهه اليوم والتي كانت في الجوله الرابعه من الدوري الاوروبي والتقي وست هام في هذه الجوله مع فريق جينك وانتهت المباراه بتعادل بهدفين لكل فريق.