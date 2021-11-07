تراند اليوم : بث مباشر ليفربول اليوم .. بث مباشر ليفربول ضد وست هام يونايتد مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت HD مباراة ليفربول وست هام يونايتد بث مباشر

بث مباشر ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول ضد وست هام يونايتد مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت HD مباراة ليفربول وست هام يونايتد بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد لندن الأولمبي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز،سيكون عشاق الدوري الإنجليزي على موعد مع مباراة قوية تجمع بين ليفربول ووست هام يونايتد، ليفربول يخوض لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث من أجل الخروج من كبوة التعادل الإيجابي التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام برايتون بهدفين لمثلهم ليفقد الفريق نقطتين في صراع القمة، رفقاء محمد صلاح سيرفعون شعار لا بديل عن الفوز في لقاء اليوم لتفادي أي صدمة قد تبعد بالفريق عن صراع القمة ولا سيما في ظل ابتعاد تشيلسي بالصدارة في ظل انتصاراته الأخيرة، وفي الجانب الأخر يمني وست هام النفس بمواصلة عروضه القوية التي يقدمها في الموسم الجاري واخرها الانتصار على أستون فيلا برباعية مقابل هدف، وسيبحث الفريق عن استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التقدم للأمام وتأمين المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

يحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر، ليفربول حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات ولم يتعرض للهزيمة، وأحز الفريق 29 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، بينما يحتل وست هام المركز الرابع برصيد 20 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين وأحرز 20 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا, وسف نتابع سوياً مشاهدة مباراة ليفربول اليوم عبر موقعنا على الهواء مباشرة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمي: فابيانسكي

خط الدفاع: ريان، عيسي، اوغبينا، أرون، ارتور

خط الوسط: بوين، سوتشيك، رايس، بابلو

خط الهجوم: انطونيو

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة لها

تبدأ صافرة بداية مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ليفربول ووست هام يونايتد عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات beIN Sports Connect.

معلومات مباراة ليفربول ووست هام يونايتد.

ما هو موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

06:30 مساءاً بتوقيت مصر, 07:30 مساءاً بتوقيت السعودية, 05:30 مساءاً بتوقيت غرنتش.

ما هي القنوات الناقلة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطلوة التي تُلعب خلالها مباراة ليفربول ووست هام يونايتد؟

الدوري الإنجليزي.

من هو معلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد؟

عصام الشوالي.