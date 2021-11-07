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تراند اليوم : سيلفا كير يلتقي زعيم المتمردين لأول مرة منذ عامين

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اجتمع رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه زعيم المتمردين رياك مشار في أديس أبابا في لقاء هو الأول بينهما منذ عامين ويهدف إلى محاولة إعادة السلام إلى بلدهما الغارق في حرب أهلية منذ 2013.

وعقد الاجتماع بين كير ومشار في مقر رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أحمد أبيي الذي يرأس المنظمة الإقليمية "الهيئة الحكومية للتنمية" (إيغاد) التي تحاول منذ أشهر تحريك عملية السلام في دولة جنوب السودان ولكن من دون جدوى.

ومن المقرر أن تعقد إيغاد قمة الخميس تخصص لبحث الوضع في دولة جنوب السودان.

وهذا أول لقاء بين كير ومشار منذ المعارك العنيفة التي دارت في العاصمة جوبا في تموز/يوليو 2016 وأنهت اتفاق سلام أبرم في آب/اغسطس 2015 وسمح لمشار بالعودة إلى منصب نائب الرئيس وإلى جوبا.

وتمارس الاسرة الدولية وفي مقدمها الولايات المتحدة ضغوطا منذ أشهر طويلة في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق السلام المبرم في اب/اغسطس 2015 وانتهك عدة مرات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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