تراند اليوم : السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠١٨ باعتبار إنشاء مشروع الوصلة الحديدية بين قريتي بطرة وبسنديلة بالدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

كما صدق على قرار رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٨ باعتبار مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بأشمون بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة.

وقرار رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠١٨ بتخصيص ٢١ فدانا من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة كفر الشيخ لإقامة سور حول محطة البرلس للكهرباء.

وصدق على قرار رقم ٢٤٣ سنة ٢٠١٨ باعتبار مشروع تنفيذ محطة الصرف الصحي بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة.