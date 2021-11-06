تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 16 HD الهيبة جبل الحلقة 16 الهيبة الجزء الخامس الحلقة 16 السادسة عشر HD

في أحداث مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 16 يواصل جبل ورجال الهيبة تكثيف الدوريات في منطقة السد ومراقبة كافة الشاحنات والسيارات التي تدخل وتخرج من المكان بعد ورود معلومات تفيد بوجود عمليات تهريب سلاح ثقيل تجري عبر حدود الهيبة وصولاً إلى الحدود اللبنانية السورية.

شاهين يساعد المهندس وديع بعمليات التهريب ويحول دون فحص رجال جبل لبعض الشاحنات لكن بنهاية الأمر يكتشف جبل تعاون شاهين مع وديع ويقبض على شحنة سلاح وأثار كبيرة أثناء عملية تهريبها للمنظمات الارهابية.

سارة تقابل فارس لإبلاغه بموعد تهريب شحنة الاسلحة والاثار إلى سوريا.

وفي أحداث الحلقة 16 يبيت جبل لأول مرة عند سارة التي يقع بحبها فيما هي أيضاً تقع بعشقه وتواصل مهمتها حول التعرف على أليات التهريب عبر الحدود.

هذه الأحداث وغيرها تشاهدونها الأحد 7/11/2021 علماً بأن المسلسل يعرض من يوم الأحد حتى الخميس، ولا يعرض يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.