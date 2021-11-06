منوعات

تراند اليوم : ماتش الريال HD ماتش ريال مدريد بث مباشر مشاهدة ماتش الريال ضد رايو فاليكانو مشاهدة مباراة الريال بثث مباشر ضد رايو فاليكانو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ماتش الريال مباشر مشاهدة ماتش بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، في المرحلة 13 من منافسات لكرة القدم، عبر الإنترنت أو من خلال البث التلفزيوني، متاحة مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم السبت على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

ريال مدريد يجمع ثلاثة نقاط لحساباته بعد فوزه الأخير علي نادي إلتشي بثنائية نظيفة واليوم يستعد ويخوض مواجهة جديدة بالأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني حينما يستقبل نادي رايو فاييكانو الصاعد حديثاً علي أرضه فهو يتسلح بعامل الأرض والجمهور اليوم ويستضيف الخصم علي أرضية سانتياغو برنابيو ، ويسعي في مواصلة نغمة الإنتصارات المتتالية حتي نهاية الموسم لإستعادة اللقب والتتويج به ، فهو يعيش فترة مميزة هذا الموسم علي المستوي المحلي والمستوي الأوروبي أيضاً ، ويأمل اليوم بخطف اللقاء وتحقيق الإنتصار علي خصمه من أجل الضغط علي منافسه نادي ريال سوسيداد صاحب صدارة الليجا في الوقت الحالي بفارق نقطة.

بينما نادي رايو فاييكانو يحاول الخروج اليوم بأقل ضرر وخسارة فهو يصطدم امام خصم قوي وليس سهل علي الإطلاق وسيخوض اللقاء خارج الديار وبالتالي يسعي في الخروج بنقطة من تعادل علي الأقل ، فهو تمكن من الوصول للمركز السادس برصيد 20 نقطة ، من الفوز في 6 لقاءات وتعادل إثنان وخسر أربعة لقاءات أخري حتي تعادل سلبياً بدون أهداف امام نادي سيلتا فيغو في الجولة الماضية ويرغب في تعويض تلك النتيجة بالفوز اليوم علي نادي ريال مدريد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا