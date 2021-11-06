تراند اليوم : ريال مدريد بث مباشر .. بث مباشر ريال مدريد ورايو فاليكانو مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر ضد رايو فاليكانو الريال بث مباشر HD

بث مباشر ريال مدريد ورايو فاليكانو مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر ضد رايو فاليكانو الريال بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويسير ريال مدريد بصورة ممتازة في الفترة الأخيرة ويحافظ على سلسلة نتائجه الإيجابية سواء في بطولة الليجا أو دوري أبطال أوروبا، وسيبحث ريال مدريد في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث من أجل الاقتراب من القمة والحفاظ على فرصه في استعادة اللقب الذي خسره في الموسم الماضي بالجولة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة حصدهم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 مباريات ومني بالهزيمة في لقاء، وأحرز الفريق 26 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع:فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

خط الهجوم: رودريجو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة لها

تبدأ مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم أمام رايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة التاسعة مساء بتوقيت غريينتش، الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر تعثر رايو فاليكانو في الجولة الماضية وتعادل أمام سيلتا فيجو بدون أهداف، فريق رايو فاليكانو يمني النفس في لقاء اليوم بتقديم أداء قوي أمام ريال مدريد مثلما فعل أمام برشلنة في الجولة قبل الماضية والتي حسمها لصالحه بهدف دون رد.

رايو فاليكانو يتواجد في المرتبة السادسة برصيد 20 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في ست مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 4 مباريات وأحرز الفريق 18 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل رايو فايكانو المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: ديمتريفكس

خط الدفاع: باليو - سافيلتش - كاتينا - جارسيا

خط الوسط: كومسانيا - سيس

خط الوسط الهجوم: بالازون - طريخو - بيبي

معلومات مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو؟

الدوري الإسباني.

من هو معلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو؟

أحمد البلوشي.