تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ريال مدريد مباشر ضد رايو فاليكانو مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر يلا شوت

يواجه نادي ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو في مباراة الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2021-2022، اليوم السبت الموافق 06 نوفمبر 2021، والتي من المقرر إقامتها علي ملعب "سانتياغو برنابيو" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ريال مدريد يدخل مباراة اليوم أمام رايو فاليكانو وهو في المركز الثاني برصيد 24 نقطة من الفوز في سبع مباريات والتعادل فى ثلاث مباريات وتلقي الهزيمة فى مباراة واحدة بعد لعب 11 جولات فى الدوري الإسباني، بينما يدخل نادي رايو فاليكانو المباراة وهو في المركز السادس برصيد 20 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة في 4 مباريات بعد خوض 12 جولة في الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وسوف يتم اذاعة المباراة بين ريال مدريد ورايو فاليكانو علي الهواء مباشرة عبر قناة بي أن سبورت بريميوم 1 وبي أن 1، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الفريق الملكي لمواجهة ضيفه رايو فاليكانو، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "لا ليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة نجح من خلالها في الفوز بسبع مباريات، بينما تعادل في ثلاث مباريات وتجرع الهزيمة في مباراة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز السادس برصيد 20 نقطة.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، كل من جاريث بيل، فيدي فالفيردي، رودريجو جوس وماريانو دياز وداني سيبايوس، وذلك بداعي الإصابة، كما يغيب الكرواتي لوكا مودريتش لإصابته بنزلة برد.

ويقود ريال مدريد في لقاء الليلة، الثنائي صاحب صدارة هدافي الدوري الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما برصيد 9 أهداف، ووصيفه البرازيلي فينيسيوس جونيور برصيد 7 أهداف.

تشكيلة الريال ،حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ألأبا – ميندي، خط الوسط: كروس - كامافينجا – كاسيميرو ،خط الهجوم: أسينسيو - فينيسيوس - بنزيما

ويرغب ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الاسباني من ريال سوسيداد، حيث يتصدر الأخير ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports Connect.

ريال مدريد لا يقبل بأي فقدان آخر للنقاط على صعيد الدوري في ظل المنافسة الشرسة التي يلقاها من ريال سوسييداد وإشبيلية وكذلك الجار أتلتيكو مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة نجح من خلالهم في الفوز بسبع مباريات، بينما تعادل في ثلاث مباريات وتجرع الهزيمة في مباراة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز السادس برصيد 20 نقطة.

ويرغب ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الاسباني من ريال سوسيداد، حيث يتصدر الأخير ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة.

وتواجه الفريقين في 36 مباراة من قبل بالدوري الإسباني، نجح ريال مدريد في الفوز 28 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق رايو فاليكانو خمس مباريات وخيم التعادل بينهم على ثلاث مباريات.

نجح ريال مدريد في تسجيل 102 هدف خلال الـ 36 مباراة التي جمعت بينهم في شباك رايو فاليكانو، بينما سجل رايو فاليكانو في شباك ريال مدريد 37 هدف.