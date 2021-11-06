تراند اليوم : باريس سان جيرمان بث مباشر HD بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبوردو مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر ضد بوردو HD

باريس سان جيرمان بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبوردو مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر ضد بوردو مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد نوفو ستاد دي بوردو في اللقاء الذي يقام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يقدم موسم ولا أروع وخاصة على مستوى الدوري الفرنسي حيث يتمسك فريق العاصمة الباريسية بحصد اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح ليل، فريق باريس سان جيرمان سيخوض لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث من أجل النقاط الثلاث للابتعاد أكثر بالصدراة، علما بإن باريس سان جيرمان قدم مباراة قوية أمام لايبزيج الألماني بدوري الأبطال وتعادل بهدفين لثملهم وحافظ على فرصه في التأهل للدور ربع النهائي.

باريس سان جيرمان يتواجد في المركز الأول برصيد 31 نقطة حصدهم من الفوز في 10 مباريات والتعادل في لقاء ومني بالهزيمة في لقاء، وأحرز الفريق 26 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوردو

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - ماركو فيراتي

الهجوم: آنخيل دي ماريا - ماورو إيكاردي - ليونيل ميسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوردو والقنوات الناقلة لها

عزيزي متابعنا تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وبوردو عبر شاشة بي إن سبورت أتش دي .

وفي الجانب الأخر يدرك بوردو مدى صعوبة مباراة اليوم ولا سيما وأنه سيخوض متصدر البطولة والباحث عن استعادة اللقب، فريق بوردو سيخوض لقاء اليوم بتأمين دفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة من أجل الخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير لتفادي الهزيمة.

يتواجد بوردو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة حصدهم من الفوز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات ومني بالهزيمة في 4 مباريات، وأحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

تشكيل بوردو المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: بونوا كوستيل

خط الدفاع: يوسف سابالي - باول باياسي - بابلو ناسيمينتو كاسترو - لوريس بينيتو

خط الوسط: توما بيسك - أوتافيو دا سيلفا

خط الهجوم: هوانغ يوي جو - حاتم بن عرفة - نيكولاس دي بريفيل - جوش ماجا

معلومات مباراة باريس سان جيرمان وبوردو.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الفرنسي؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوردو؟

بي إن سبورت 2 - beIN Sport 2

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة باريس سان جيرمان وبوردو؟

الدوري الفرنسي.

من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان وبوردو؟

حسن العيدروس.