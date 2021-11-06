تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ماتش ريال مدريد ورايو فاليكانو مشاهدة ماتش ريال مدريد بث مباشر الريال ضد رايو فاليكانو HD

بث مباشر ريال مدريد بث مباشر ماتش ريال مدريد و رايو فاليكانو مشاهدة ماتش ريال مدريد بث مباشر الريال ضد رايو فاليكانو على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الاسباني، وأعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الفريق الملكي لمواجهة ضيفه رايو فاليكانو، في المباراة التي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "لا ليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة نجح من خلالها في الفوز بسبع مباريات، بينما تعادل في ثلاث مباريات وتجرع الهزيمة في مباراة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز السادس برصيد 20 نقطة.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، كل من جاريث بيل، فيدي فالفيردي، رودريجو جوس وماريانو دياز وداني سيبايوس، وذلك بداعي الإصابة، كما يغيب الكرواتي لوكا مودريتش لإصابته بنزلة برد.

ويقود ريال مدريد في لقاء الليلة، الثنائي صاحب صدارة هدافي الدوري الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما برصيد 9 أهداف، ووصيفه البرازيلي فينيسيوس جونيور برصيد 7 أهداف.

تشكيلة الريال ،حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ألأبا – ميندي، خط الوسط: كروس - كامافينجا – كاسيميرو ،خط الهجوم: أسينسيو - فينيسيوس - بنزيما

ويرغب ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الاسباني من ريال سوسيداد، حيث يتصدر الأخير ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports Connect.

ريال مدريد لا يقبل بأي فقدان آخر للنقاط على صعيد الدوري في ظل المنافسة الشرسة التي يلقاها من ريال سوسييداد وإشبيلية وكذلك الجار أتلتيكو مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة نجح من خلالهم في الفوز بسبع مباريات، بينما تعادل في ثلاث مباريات وتجرع الهزيمة في مباراة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز السادس برصيد 20 نقطة.

ويرغب ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الاسباني من ريال سوسيداد، حيث يتصدر الأخير ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة.

وتواجه الفريقين في 36 مباراة من قبل بالدوري الإسباني، نجح ريال مدريد في الفوز 28 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق رايو فاليكانو خمس مباريات وخيم التعادل بينهم على ثلاث مباريات.

نجح ريال مدريد في تسجيل 102 هدف خلال الـ 36 مباراة التي جمعت بينهم في شباك رايو فاليكانو، بينما سجل رايو فاليكانو في شباك ريال مدريد 37 هدف.