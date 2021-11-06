تراند اليوم : مسلسل ع الحلوة والمرة الحلقة 52 HD ع الحلوة والمرة برستيج

مشاهدة مسلسل الكوميديا والدراما والرومانسية السوري اللبناني ع الحلوة والمرة الحلقة 52 الثانية والخمسون كاملة بجودة عالية اون لاين يوتيوبمسلسل ع الحلوة والمرة الحلقة 52 مشاهدة وتحميل ع الحلوة والمرة الحلقة 52 النسخة التركية من مسلسل “على الحلوة والمرة "يعد مسلسل على الحلوة والمرة مقتبساً عن قصة المسلسل الدرامي التركي في السراء والضراء، والذي كان من بطولة إلتشين سانجو، ومحمد اوزان دولوناي، فهو لم ينجح حيث انتهى المسلسل عند الحلقة السادسة من عرضه، لأنه لم ينل استحسان واعجاب المتابعين وبالتالي انخفضت نسبة المشاهدة عليه وتم إيقافه،

“على الحلوة والمرة” عمل جديد مقتبس عن الدراما التركية

تدور أحداث المسلسل الدرامي اللبناني “على الحلوة والمرة” حول “فرح” والتي تعمل منظمة للحفلات ومناسبات الزفاف، فتنقلب حياتها رأساً على عقب عندما رأت حبيبها ريان، ذلك الذي تركها وتخلى عنها قبل خمس سنوات عندما كانت بانتظاره على طاولة عقد القران، وهرب يوم زفافهما ولم يأتِ.

المسلسل من إخراج: فكرت ماضي (مخرج).

وتأليف: لبنى مشلح (مؤلف).

مي حايك (سيناريو وحوار).

طاقم العمل:

دانا مارديني.

نيكولا معوض.

باميلا الكيك.

سلمى المصري.

أحمد الأحمد.

محمد خير الجراح، ونخبة من الممثلين.

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