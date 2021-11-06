تراند اليوم : بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان HD ماتش باريس سان جيرمان مباشر مشاهدة ماتش باريس سان جيرمان وبوردو بث مباشر HD

ماتش باريس سان جيرمان بث مباشر ماتش باريس سان جيرمان على يلا شوت مشاهدة ماتش باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الاسباني لليلة، الفريق الباريسي يحاول البحث عن إنتصار هام في مسيرته بالبطولة المحلية، والتي يتقدمها في الترتيب ويتواجد علي القمة بفارق عن أقرب منافسيه، وبالتالي يحاول الفوز علي حساب نادي بوردو الصعب.

يفتتح ملعب نوفو ستاد دي بوردو اليوم أبوابه لإستضافة وإحتضان مباراة قوية وهامة تجمع بين فريقي بوردو مع نظيره نادي باريس سان جيرمان في إطار مواجهات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الفرنسي ، يواصل البي إس جي مشواره بعد نجاحه وفوزه علي فريق ليل في الأسبوع الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، والمواجهة اليوم قد تبدو سهلة نسبياً ولكنه يسعي في عدم التهاون بالخصم حتي يجمع النقاط الثلاث كاملةً ، فقد ينتزع صدارة الدوري وإنفرد بها مبكراً برصيد 31 نقطة ، ويليه نادي نيس صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة ، ولكنه يسعي اليوم أيضاً بأن يوسع الفارق بشكل أكبر حتي ينفرد بالصدارة رسمياً ومبكراً.

بينما نادي بوردو علي الرغم من أنه سيخوض مباراة صعبة وقوية إلا أنه سيبذل قصاري الجهد حتي يخرج بنتيجة إيجابية جيدة يحسن ترتيبه ويرفع عدد نقاطه فإنه يتسلح بعامل الأرض والجمهور اليوم وذلك عامل جيد يستغله لصالحه حتي يحصد النقاط الثلاث ويحقق الإنتصار علي حساب ضيفه نادي باريس سان جيرمان ، وفي حالة الفوز سيمتلك دفعة معنوية كبيرة ليستكمل مشواره بشكل إيجابي وجيد وبصورة قوية.