تراند اليوم : بث مباشر لمباراة ريال مدريد HD مباراة ريال مدريد مباشر الآن ضد رايو فاليكانو بث مباشر ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر

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ريال مدريد يجمع ثلاثة نقاط لحساباته بعد فوزه الأخير علي نادي إلتشي بثنائية نظيفة واليوم يستعد ويخوض مواجهة جديدة بالأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني حينما يستقبل نادي رايو فاييكانو الصاعد حديثاً علي أرضه فهو يتسلح بعامل الأرض والجمهور اليوم ويستضيف الخصم علي أرضية سانتياغو برنابيو ، ويسعي في مواصلة نغمة الإنتصارات المتتالية حتي نهاية الموسم لإستعادة اللقب والتتويج به ، فهو يعيش فترة مميزة هذا الموسم علي المستوي المحلي والمستوي الأوروبي أيضاً ، ويأمل اليوم بخطف اللقاء وتحقيق الإنتصار علي خصمه من أجل الضغط علي منافسه نادي ريال سوسيداد صاحب صدارة الليجا في الوقت الحالي بفارق نقطة.

بينما نادي رايو فاييكانو يحاول الخروج اليوم بأقل ضرر وخسارة فهو يصطدم امام خصم قوي وليس سهل علي الإطلاق وسيخوض اللقاء خارج الديار وبالتالي يسعي في الخروج بنقطة من تعادل علي الأقل ، فهو تمكن من الوصول للمركز السادس برصيد 20 نقطة ، من الفوز في 6 لقاءات وتعادل إثنان وخسر أربعة لقاءات أخري حتي تعادل سلبياً بدون أهداف امام نادي سيلتا فيغو في الجولة الماضية ويرغب في تعويض تلك النتيجة بالفوز اليوم علي نادي ريال مدريد.