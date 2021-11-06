تراند اليوم : بث مباشر ماتش ريال مدريد HD ماتش ريال مدريد بث مباشر ضد رايو فاليكانو ماتش ريال مدريد مباشر الان مشاهدة الريال بث مباشر

بث مباشر ماتش ريال مدريد مشاهدة ماتش ريال مدريد بث مباشر يلا شوت ماتش ريال مدريد مباشر الان مشاهدة الريال بث مباشر يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو real madrid vs rayo vallecano في الدوري الاسباني مساء اليوم السبت ، وهو قادم بمعنويات مرتفعه من دوري الابطال من المقرر اليوم ان يستقبل ريال مدريد علي ارضيه ملعبه خصمه الصاعد هذا الموسم الي الدوري الاسباني والذي يقدم نتائج جيده فريق رايو فاليكانو الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه عشر ضمن منافسات الدور الاول من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه ريال مدريد و رايو فاليكانو الليله علي ارضيه ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال والذي سوف يستقبل عليه نظيره رايو فاليكانو وذلك في لقاء الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 6 نوفمبر المواجهه في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

ريال مدريد هو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع الثالث عشر من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق ريال مدريد قادم من الانتصار في مباراته الاخيره قبل مواجهه اليوم والتي كانت مع فريق شاختار الاوكراني يوم الاربعاء الماضي في الجوله الرابعه من دوري ابطال اوروبا وقد حقق الريال الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد ، فريق ريال مدريد يحتل حاليا في الدوري الاسباني المركز الثاني وذلك في برصيد 24 نقطه جمعهم فريق ريال مدريد بعد ان لعب الي الان 12 مباراه في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم تمكن الريال من تحقيق الانتصار في 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الريال مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

بث مباشر مباراة رايو فاليكانو وريال مدريد

وعلي الجانب الاخر فريق رايو فاليكانو فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه عشر من الدوري الاسباني في هذا الموسم ، فريق رايو فاليكانو كان قد نجح في الصعود الي الدوري الاسباني في هذا الموسم وهو حاليا يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطه جمعهم رايو فاليكانو بعد ان خاض هو الاخر 10 مباريات الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان رايو فاليكانو قد حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الفريق قبل مواجهه الريال اليوم في اربع مباريات ، واخر مباراه لعبها رايو فاليكانو قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق سلتا فيغو الاثنين الماضي في الدوري الاسباني وتعادل رايو فاليكانو في هذه المباراه بدون اهداف.

ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة حصدهم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 مباريات ومني بالهزيمة في لقاء، وأحرز الفريق 26 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع:فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

خط الهجوم: رودريجو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة لها

تبدأ مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم أمام رايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة التاسعة مساء بتوقيت غريينتش، الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر تعثر رايو فاليكانو في الجولة الماضية وتعادل أمام سيلتا فيجو بدون أهداف، فريق رايو فاليكانو يمني النفس في لقاء اليوم بتقديم أداء قوي أمام ريال مدريد مثلما فعل أمام برشلنة في الجولة قبل الماضية والتي حسمها لصالحه بهدف دون رد.

رايو فاليكانو يتواجد في المرتبة السادسة برصيد 20 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في ست مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 4 مباريات وأحرز الفريق 18 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل رايو فايكانو المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: ديمتريفكس

خط الدفاع: باليو - سافيلتش - كاتينا - جارسيا

خط الوسط: كومسانيا - سيس

خط الوسط الهجوم: بالازون - طريخو - بيبي

معلومات مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو؟

الدوري الإسباني.

من هو معلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو؟

أحمد البلوشي.