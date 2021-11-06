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الاكثر متابعة اليوم - والدة هيفا وهبي ورولا يموت – صور

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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الكل بات يعلم أن الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، أخت عارضة الأزياء والمغنية رولا_يموت من نفس الوالدة والتي تُدعى “سيدة” لكن من والديْن مختلفيْن.

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قليلة المرات التي تنشر فيها هيفا صورة أمها، وكذلك تفعل رولا، تفضلان ابعاد والدتهما عن السوشيال ميديا كي لا تتعرض لإنتقادات أو لشتائم أو لتعليقات لا تليق بعمرها.

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ننشر لكم صورًا لوالدة رولا وهيفا نمتلكها في أرشيفنا الخليج 365”، لمعرفة من تشبهها أكثر رولا أم هيفا.

والدة هيفا وهبي
والدة هيفا وهبي
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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