الاكثر متابعة اليوم - والدة هيفا وهبي ورولا يموت – صور

الكل بات يعلم أن الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، أخت عارضة الأزياء والمغنية رولا_يموت من نفس الوالدة والتي تُدعى “سيدة” لكن من والديْن مختلفيْن.

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قليلة المرات التي تنشر فيها هيفا صورة أمها، وكذلك تفعل رولا، تفضلان ابعاد والدتهما عن السوشيال ميديا كي لا تتعرض لإنتقادات أو لشتائم أو لتعليقات لا تليق بعمرها.

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ننشر لكم صورًا لوالدة رولا وهيفا نمتلكها في أرشيفنا الخليج 365”، لمعرفة من تشبهها أكثر رولا أم هيفا.