تراند اليوم : الرجاء والوداد مباشر .. بث مباشر الرجاء والوداد يلا شوت مشاهدة مباراة الرجاء والوداد بث مباشر HD ماتش الرجاء والوداد بث مباشر

الرجاء والوداد مباشر بث مباشر الرجاء والوداد يلا شوت مشاهدة مباراة الرجاء والوداد بث مباشر HD ماتش الرجاء والوداد بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والرجاء بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس بالجولة العاشرة من منافسات بطولة البطولة المغربية الإحترافية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، يسير الوداد بصورة ممتازة في الموسم الجاري واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في اللقاء الماضي على أوليمبيك خريبكة بثلاثية دون رد، وسيبحث في لقاء اليوم عن الفوز وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على القمة.

يحتل الوداد المركز الأول برصيد 25 نقطة بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في لقاء ولم يخسر أي لقاء وأحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل الوداد الرياضي المتوقع أمام الرجاء

حراسة المرمى: تكناوتي

خط الدفاع: العملود - داري - كومارا - عطيت الله

خط الوسط: جبران - الحسوني - جعدي

خط الهجوم: بنيشو - المترجي – مسوفا

موعد مباراة الوداد الرياضي والرجاء والقنوات الناقلة لها

تلتقون مع مباراة الوداد الرياضي والرجاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، الساعة 17:00 بتوقيت المغرب، الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الوداد الرياضي والرجاء عبر موقعنا إلى جانب فضائية Arryadia SD/HD.

وفي الجانب الأخر يبحث الرجاء في لقاء اليوم عن حصد الانتصار واضافة القاط الثلاث لرصيده من أجل الاقتراب من القمة، فريق الرجاء يسير بصورة جيدة في الموسم الجاري ألا أن الفريق تعثر في اللقاء الأخير أمام سريع وادي زم وفقد نقطتين في صراع القمة وسيبحث في لقاء اليوم عن استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد.

يتواجد الرجاء في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ومني بالهزيمة في لقاء وأحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل الرجاء المتوقع أمام الوداد

- حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

- خط الدفاع: عبدالإله مدكور، أسامة سكحان، إلياس الحداد، مروان هدهودي.

- خط الوسط: محمد زريدة، زكرياء الوردي، فابريس نجوما.

- خط الهجوم: الحسين رحيمي، محمود بنحليب، عبد الله فرح.

معلومات مباراة الوداد والرجاء.

ما هو موعد مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي؟

06:00 مساءاً بتوقيت مصر, 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 05:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوداد والرجاء؟

المغربية الرياضية(3).

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة الوداد والرجاء؟

الدوري المغربي.

من هو معلق مباراة الوداد والرجاء؟

عبد الصمد ولد شهيبة.