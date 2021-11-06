تراند اليوم : يوفنتوس بث مباشر .. بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر ضد فيورنتينا HD

يوفنتوس بث مباشر .. بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر ضد فيورنتينا يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا juventus vs fiorentina في الدوري الايطالي اليوم الموافق 6 نوفمبر ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف فريق يوفنتوس علي ارضه مساء اليوم نظيره فريق فيورنتينا وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه عشر ضمن منافسات الدور الاول من عمر الدوري الايطالي لهذا الموسم ، وسوف تقام المباراه الليله علي ارضيه ملعب أليانز ستاديوم معقل اليوفي والذي سوف يستقبل عليه نظيره فيورنتينا وذلك في اطار مواجهه الاياب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تنطلاق الليله مواجهه يوفنتوس و فيورنتينا في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة يوفنتوس وفيورنتينا

يوفنتوس هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات النصف الاول من الدوري الايطالي لهذا الموسم ، فريق يوفنتوس كان قد نجح في حجز اول معقد في دور ال16 من دوري ابطال اوروبا وذلك عندما حقق الانتصار علي فريق زينيت الروسي يوم الثلاثاء الماضي في الجوله الرابعه من دور المجموعات وحقق يوفنتوس الانتصار في هذه المباراه بنتيجه اربع اهداف مقابل هدفين ، فريق يوفنتوس قبل مواجهه اليوم في جدول الدوري الايطالي يحتل حاليا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان لعب الفريق 11 مباراه الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم حقق اليوفي الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق في اربع مباريات قبل مواجهه اليوم.

بث مباشر مباراة فيورنتينا ويوفنتوس

بينما فريق فيورنتينا فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع الثاني عشر من عمر الدوري الايطالي لهذا الموسم ، فريق فيورنتينا قبل مباراته مع اليوفي الليله قهو حاليا يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي لهذا الموسم وذلك برصيد 18 نقطه جمعهم فريق فيورنتينا بعد ان حقق الانتصار الي الان في 6 مباريات وخسر الفريق في خمس مباريات قبل مواجهه اليوفي اليوم ، واخر مباراه لعبها فريق فيورنتينا قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق سبيزيا الاحد الماضي في الاسبوع الحادي عشر من الدوري الايطالي وانتهت المباراه بفوز فيورنتينا بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.